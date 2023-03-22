رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء أول أيام شهر رمضان الكريم، وهو اليوم الذي تلتف فيه العائلات المصرية حول مائدة الإفطار في تجمعات عائلية مميزة، وتتزين مائدة الطعام بأشهى الأكلات، إلا أنه وفي ظل ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم، بات الجميع يتسائل عن موعد انخفاضها لتخفيف العبء على المواطنين.

في بشرى سارة للمواطنين قبل ساعات قليلة من حلول أول أيام الشهر الفضيل، تراجعت أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الأربعاء، في مصر إلى مستويات تبدأ من 73.92 جنيه، حيث شهد الكيلو انخفاضًا 7.57 جنيه، مقارنة بأسعار أمس.

انخفاض أسعار الدواجن قبل رمضان

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزرء، عن انخفاض أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سجل الكيلو من الدواجن البيضاء 73.92 جنيه، بينما ارتفعت أسعار الدواجن البلدي إلى 119.9 جنيه بحد أقصى، بزيادة 10.64 جنيه مقارنة بأسعار أمس.

وكان الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، قد أوضح أن جميع المؤشرات توحي بانخفاض قادم في أسعار الدواجن خاصة بعد مجهودات عديدة تقوم بها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع أمامهم في شهر رمضان الكريم، مشيدًا بقرار الدولة بإستيراد الدواجن البرازيلية من أجل سد الفجوة في الدواجن بعد أزمة نقص الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن البرازيلي…

سعر الفرخة وزن الكيلو و 100 جرام بلغ 71.5 جنيه

سعر الفرخة وزن الكيلو و 200 جرام سجل 78 جنيه

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف بلغت 95 جنيه

أسعار الدواجن في الأسواق…