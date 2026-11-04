الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-1 في أجواء جزيرة قشم

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-1 في أجواء جزيرة قشم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تدمير أربع ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء محاولتها عبور مسار ملاحي وصفه بأنه «محظور»، جنوب مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن النيران لا تزال مشتعلة على متن الناقلات الأربع.

وقال الحرس الثوري، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن الناقلات تعرضت لانفجارات عقب اصطدامها بالألغام البحرية خلال محاولتها المرور عبر المسار البحري المذكور، مضيفًا أن قواته احتجزت سفينتين أخريين بدعوى مخالفتهما القيود المفروضة على حركة الملاحة في المنطقة.