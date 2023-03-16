هدايا الحكومة للمواطنين قبل رمضان| كيلو اللحمة بـ 150 جنيها| تفاصيل

مع ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في الاسواق، واقتراب شهر رمضان الفضيل، وفي ظل عدم تخطي الإنتاج المحلي 40%، لجأت الحكومة إلى إيجاد حل سريع لمحاربة جشع التجار، وتخفيف العبء على المواطن البسيط، فماذا فعلت؟.

توفير مصدر بديل للحوم

بعد تفكير ومشاورات، خلال الفترة الماضية، وجدت الحكومة ضالتها في السوق التشادي، حيث عملت الحكومة، خلال الفترة الماضية، على استيراد لحوم مستوردة من دولة تشاد، بأسعار أقل من اللحوم البلدي المتواجدة في الأسواق المحلية.

ولجأت الحكومة إلى تشاد تحديدا، لأن أسعار العجول في دولة تشاد رخيصة نسبيًا، وضخ كميات منها في الأسواق سيؤدي إلى توازن أسعار اللحوم البلدية بالسوق المصري وانخفاضها، حيث نجحت مصر في إنشاء مزارع مصرية لتسمين العجول في تشاد.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، فجر الثلاثاء، أولى شحنات اللحوم المبردة القادمة من دولة تشاد إلى القاهرة، وتم شحنها على متن طائرة الناقل الوطني مصر للطيران، وسط تجهيزات خاصة، استعدادا لطرحها فى الأسواق ضمن مبادرات دعم السلع الغذائية، ومن ثم توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، إذ يتراوح سعرها بين 130 إلى 150 جنيها.

ليست وليدة اللحظة

فكرة استيراد اللحوم من تشاد لم تكن وليدة اللحظة، حيث كشف الإعلامى محمد غانم، خلال احدى حلقات برنامجه «الجدعان»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، قبل شهرين، عن نجاح الدولة في إنشاء مزارع مصرية لتسمين العجول بأراضي دولة تشاد.

وأوضح غانم، أنه تم نقل خبرات التسمين والرعاية البيطرية للجانب التشادي، على أن تبدأ مصر في استيراد عجول حية لأول مرة من تشاد، والسودان، قبل حلول شهر رمضان المعظم، وهو ما بدأ بالفعل.

أماكن طرح اللحوم التشادية

سيتم توزيع اللحوم التشادية على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفقا لتصريحات اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

وأكد نصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حدوث تبادل تجاري بين مصر وتشاد، واستقدام لحوم حمراء تشادية؛ وضخها في السوق المصرية.

وأضاف أنه تم الحصول على أراضي تشادية، بالتنسيق مع تشاد؛ من أجل تحويل مرعى الحيوانات ليتناسب مع الذوق المصري، مشددا على أنه كان من الصعب استقدام هذه اللحوم حية؛ لأن تشاد دولة حبيسة ليس لها منافذ بحرية؛ وكان يصعُب شحنها حية جوًا.

وتابع: "تم استقدام أول صفقة تبادل تجاري؛ من خلال طائرة لحوم مشحونة من تشاد، وعلى متنها 55 طن؛ وسيتم توزيعها على محافظات القاهرة الكبرى ووجه بحري، وأن هناك طائرة لحوم أخرى يتم تجهيزها لضخها في محافظات الصعيد".

مميزات اللحوم التشادية

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تربية المواشي في الدول الأفريقية تتمتع بالعديد من الصفات الجيدة، إذ أن التربية تتم في المراعي الطبيعية التي تشمل مساحات واسعة من تلك الدول، مما ينعكس إيجابيًا على مذاق لحوم هذه الماشية.

وأشارت إلى أن طقوس تربية الماشية في الدول الأفريقية التي سيتم تصديرها إلى مصر تعتمد على نقلها من المراعي الطبيعية لإطعامها بالعلف المصري لعدة أيام، لكي تكون عضلات ويتشابه مذاقها مع مذاق اللحوم المصرية.

أثار استيراد اللحوم التشادية على السوق المصري

قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن وصول المرحلة الأولى من اللحوم التشادية المبردة، حوالي 2000 رأس من الأبقار إلى مصر، على أن تشمل كل مرحلة 2000 رأس أخرى، بسعر 145 جنيها للكيلو للمواطنين في كل المحافظات، هي خطوة إيجابية لزيادة حجم المعروض من اللحوم فى السوق المحلى، وتلبية احتياجات المواطنين مع قدوم شهر رمضان الكريم، والذى يتزايد فيه استهلاك المواطنين لكميات كبيرة من البروتين بسبب الصيام.

وأضاف، أن هناك مراحل أخرى وشحنات أخرى من اللحوم تصل إلى نقل 3 شحنات أسبوعيا، لتشمل كل واحدة 55 طنا من اللحوم، بإجمالي 12 شحنة شهريا، بكميات مستهدفة 660 طنا شهريا، وهذا من شأنه السيطرة على الأسعار التي ارتفعت بشكل مخيف خلال الفترة الأخيرة.