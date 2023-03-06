رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

بعد أيام، يهل علينا شهر رمضان المبارك، بما به من أعمال درامية ينتظرها المشاهد بفارغ الصبر، ويتنافس نجوم الفن المصري للحصول على النصيب الأكبر من المشاهدات، بعد أن عكف كل ممثل على تغيير جلده وتقديم شخصية مختلفة عما قدمه من قبل، وبدأت القنوات في عرض بروموهات المسلسلات التي تعرض على شاشاتها.

مبارزة تمثيلية في سوق الكانتو

مع تخلي الفنانة مي عز الدين، عن أدوار البطولة المطلقة، ومشاركتها مع زملائها في أعمال مشتركة، أصبح لها ثقل وشكل مختلف.

سوق الكانتو

البداية مع مشاركة مي عز الدين في بطولة مسلسل "سوق الكانتو"، مع أمير كرارة، الذي يجسد دور طاهر وهو بائع سريح فى سوق البالة، ويسعى الى فرض سطوته على السوق لاستعادة امجاد والده، ويحاربه في ذلك فتحي عبد الوهاب، الا ان ظهور مي ومساندتها كرارة يقلب الدفة لصالحه.



العمل تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

محمد رمضان أدوار مكررة لرجل عصامي

كعادته اختار محمد رمضان، تجسيد شخصية رجل أعمال عصامي، يمتلك شركات للمقاولات وامتلاك الأراضي في مسلسل "جعفر العمدة"، ومتزوج من 4 سيدات، هن "مي كساب، وإيمان العاصي، وزينة، ومنة فضالي"، ويتم اختطاف ابنه في الحلقات الأولى، ويظل البحث عنه طوال الاحداث، الى ان يظهر محمد رمضان شابا في صورة الابن.

العمدة

يشارك في بطولة مسلسل "العمدة" هالة صدقي، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، أحمد داش، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

ياسر جلال رجل أعمال في عمل مؤجل

يجسد الفنان ياسر جلال دور رجل أعمال في مسلسل "علاقة مشروعة"، ويدور في إطار درامي اجتماعي، ويناقش قضايا شائكة داخل المجتمع المصري، ظهرت بعد التغييرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، ويجسد النجم ياسر جلال شخصية رجل أعمال متزوج من مي عمر، وبسبب حادث ما خلال الأحداث يتسرب القلق والتوتر إلى حياته.

المسلسل يشارك في بطولته داليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعى، والعمل مؤجل منذ ٣ سنوات.

أحمد أمين مرشد سياحي

يجسد الفنان أحمد أمين شخصية "فؤاد" ويعمل مرشد سياحي، في مسلسل "الصفارة" حيث يكره ما آلت إليه حياته لذا يلجأ إلى سرقة قطعة أثرية من أحد سكان سيوة "صفارة الملك توت" ومن يستخدمها تعيده إلى 3 دقائق من ماضيه، ليغير فيهم ما يشاء ثم يعود بعد الثلاث دقائق للزمن الحالي، ويغلب على العمل التشويق والكوميديا.

مسلسل "الصفارة" يشارك في بطولته إلى جانب أحمد أمين كل من طه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح، ومحمود البزاوي، تأليف محمود عزت والإخراج لعلاء إسماعيل.

يسرا دكتورة في إعلام

تؤدي يسرا دور سميحة جاهين السويسى دكتورة إعلام في مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"، وهي أستاذة جامعية عائدة إلى مصر مع أبنائها من الغربة بعد وصية من زوجها بأنهم سيحصلون على ميراثهم، ومنذ اللحظة الأولى لوصولهم يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، حيث تبحث يسرا وعائلتها عن «طنط سوسو» حماتها خلال أحداث المسلسل.

المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

العوضي وياسمين مسلسل عائلي جديد

للمرة الثانية، يشارك الزوجين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، في مسلسل "ضرب نار"، ويجسد العوضي شخصية جابر الكومندا صاحب ورشة إطارات سيارات، فهو شاب صعيدي مكافح، وتتصاعد الأحداث ويقع في حب مهرة التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهي فتاة شعبية من منطقة شبرا، تعمل في مشغل من أجل توفير قوت يومها، ويتعرفان على بعضهما وبعد سجال وخلافات تنشأ علاقة حب بينهما ويصبحان في اتجاه واحد ويواجهان الكثير من الازمات والمشكلات.

ويقدم الفنان ماجد المصري جانب الشر في العمل، حيث تدب بينه وبينهم الخلافات بشكل كبير على مدار الأحداث.

المسلسل يشارك في بطولته سهير المرشدي، تامر مجدي، وهدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

مصطفى شعبان تاجر قطع غيار سيارات في بابا المجال

يجسد مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسل "بابا المجال" مهنة تاجر قطع غيار سيارات، يقوم بأعمال مشبوهة متخذا من تجارة قطع غيار السيارات غطاء له، في إطار دراما شعبية اجتماعية.

بابا المجال

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، جومانا مراد، سوسن بدر، محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك هبه حسن، اسماء سليمان والطفلة كارما موسى ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبوعلى وعصام العرجانى.

نيللى كريم ممرضة صعيدية

تعمل نيللي كريم ممرضة في مسلسل "عملة نادرة" حيث تجسد شخصية انتصار الصعيدية، في أولى تجاربها في الدراما الصعيدية، وتناقش من خلاله العديد من القضايا الهامة في صعيد مصر، منها حرمان المرأة من حقها في الميراث، خاصة الأرض التي ترفض بعض العائلات توريثها لبناتها، كما سيناقش العمل عادات أخرى في الصعيد منها الثأر.

والعمل تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.