عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

علاقة مع قطعة خشب .. عندما أحبت فاتن حمامة شماعة ملابس لمدة عام كامل

صدى البلد

في حياة كل شخص موقف أو علاقة مضحكة، كلما مر على ذاكرته يشعر بالدهشة والتعجب من كيفية مرور الأمر عليه بهذه الصورة، وكيف لم ينتبه الى كذا وكذا، وهو ما حدث مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

txt

موقفه متأزم.. سعد لمجرد يواجه عقوبة بالسجن 20 سنة بتهمة الاغتصاب

txt

لدينا ضيف مميز.. من هو الطفل الذي احتفل الأهلي بعيد ميلاده؟

فاتن حمامة تقع في الحب 

كانت الفنانة فاتن حمامة تقيم في حي عابدين، وأمام نافذة غرفتها نافذة أخرى مغلقة لغرفة المنزل المقابل لها، ورأت ذات مرة خلف «شيش»  النافذة المغلق شابا.

وكلما فتحت فاتن النافذة تجده، فتقوم بغلق النافذة وتراقبه من خلف الشيش، فتري أنه لا يزال يطل عليها من وراء شيش نافذته وكأنه ينتظرها.

txt

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

txt

أسعار الدواجن والبيض اليوم.. والفراخ بـ55 جنيها في هذا التوقيت

شاب أسمر وسيم

زاد الأمر مع فاتن، وأثناء ذهابها إلى المدرسة في الصباح ترفع عينيها فتجده واقفا، وكأنه يرسل لها تحية الصباح، وأثناء عودتها ترفع رأسها ناحية النافذة تجده لا يزال أيضا واقفا خلف الشيش المغلق.

وكانت الشابة تتخيله شابا وسيما أسمر اللون، أسود الشعر، ترسمه بأحلامها، وخيالها، كلما رأت شابا جميلا في الشارع تعتقد بأنه هو، وتنكس رأسها في خجل وكسوف، وتعود إلى منزلها فترى شبح حبيبها وراء الشيش، وتثقل رأسها بالتساؤلات، لماذا لا يفتح النافذة لترى ابتسامته، ونظرة الحب في عينيه؟.

txt

أداء مخيب للآمال.. هل يودع منتخب مصر للشباب أمم إفريقيا مبكرا؟

txt

اساءات بالجملة وحملات تحريض .. الهلال السوداني يؤجج نار الفتنة بعد أحداث أم درمان

txt

من زلزال مصر الى تركيا وسوريا.. حكاية الفائز بالدوري عام 1992 ؟

txt

جسدت فترة مرضها في آخر أعمالها.. هل تنبأت نادية فهمي بطريقة وفاتها؟

عام من الأحلام والتخيلات

ظل الوضع كما هو عليه لمدة عام، والأحلام والتخيلات تزداد يوما بعد يوم، وغمرتها فرحة دفينة، بعد أن هداها تفكيرها الى أن تصرفه هذا أكبر دليل على أنه يحبها ويعشقها ويخشى أن يفتح النافذة فتشاهده والدتها ويكون سببا في ايذائها، ويحرص على سمعتها حتى لا يعرف أولاد الجيران بقصة حبهما العذري الجميل.

وفي أحد الأيام وفجأة انفتح الشباك، ورأت فاتن حمامة الفاجعة الكبيرة، وهي أن حبيبها ما هو إلا «شماعة» ملابس وتبدو من وراء الشيش كأنها شاب ممشوق القوام!

txt

أقل 10 جنيهات من السوق.. مفاجأة في سعر الأرز بمعارض أهلا رمضان

txt

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

مفاجأة للتلميذة السرحانة

علت وجهها علامات الدهشة، والخزي، حيث الشماعة هي رجل أحلامها، التي كانت تجلس في الظلام تفكر فيه، وكل أغنية كانت تسمعها تذكرها به، كل فيلم تشاهده تتصور أنه بطلها، وكانت زميلاتها في المدرسة يسمونها «التلميذة السرحانة»، وأثقلت رأسها بالتساؤلات مرة أخرى بعد أن اكتشفت خيبة أملها، فقررت إخفاء الفاجعة عن زميلاتها، واستمرت تمثل أنها عاشقة، وأنها تحب، وحبيبها ينتظرها وراء النافذة المغلقة.

وكانت فاتن حمامة، طوال عمرها قصيرة النظر تعتمد على نظارتها، ولكن لم يخطر ببالها في يوم من الأيام أنها ستحب «شماعة ملابس».

قطعة خشب فاتن حمامة شماعة عام كامل علاقة مضحكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

الحوقلة بنية استجابة الدعاء والفرج .. حكمها وكم مرة تقال في الليل؟

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 23-2-2023

انشقت الـرض .. ظهور تصدع مفاجئ يقسم القارة الأفريقية نصفين..فيديو

خسائر هائلة في سعر النفط عالميا

بعد إثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. 3 فوائد لن تصدقها للفراخ المجمدة

قرار عاجل من العراق بشأن إنقاذ عملة الدينار من الانهيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

بعد إثارتها الجدل على السوشيال ميديا.. 3 فوائد لن تصدقها للفراخ المجمدة

إطلالة جريئة.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها| شاهد

علاقة مع قطعة خشب .. عندما أحبت فاتن حمامة شماعة ملابس لمدة عام كامل

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ