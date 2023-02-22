لدينا ضيفا مميزا.. من هو الطفل الذي احتفل الأهلي بعيد ميلاده؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصور من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، للاحتفال الذي أقامه اللاعبون وجهازهم الفني، على هامش مباراة الأهلي وأسوان، بأحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

لفتة إنسانية من المارد الأحمر

على هامش مباراة النادي الأهلي وأسوان، وفي غرفة الملابس الخاصة بالفريق الأحمر، احتفل اللاعبون والجهاز الفني والاداري، بأحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كولر والطفل

كهربا

سيد عبد الحفيظ

وظهر في الفيديو مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، يدفع الكرسي المتحرك للطفل ويداعبه، وتبارى اللاعبون في إدخال البهجة على الطفل، والنقاط الصور التذكارية معه، ليضربوا مثلا ولا اروع في جبر الخواطر.

جبر الخاطر يلاقي إعجاب جمهور الأحمر

حقق مقطع الفيديو والصور ما يفوق 200 ألف مشاهدة خلال دقائق من طرحه على الصفحة الرسمية للنادي، والف مشاركة، مع سيل من التعليقات.

وقوبل الفيديو باستحسان جمهور الاهلي، الذي احتفل مع لاعبيه بالطفل، مع الدعاء له بالشفاء العاجل، وجاءت التعليقات لتعبر عن امتنان الجمهور للاعبين والجهاز الفني للفتة الطيبة منهم، لجبر خاطر الطفل، وهو ما جاء مردوده بالملعب من خلال تحقيق فوز مريح على فريق أسوان بثلاثية نظيفة.

وفد من الأهلي يزور مؤسسة مجدي يعقوب

حرص وفد من النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، على زيارة مؤسسة مجدي ‏يعقوب للقلب بمحافظة أسوان، وكان في استقباله الدكتور مجدي يعقوب، المؤسس والرئيس ‏الفخري لهذه المؤسسة، التي تقوم بدور كبير في علاج مرضى القلب.‏

وقام محمود الخطيب بإهداء الدكتور مجدي يعقوب درع وعلم ‏النادي، تقديرًا له على الدور الكبير الذي يقوم به، مؤكدا أن اللحظات التي شعر بها خلال تواجده في المستشفى لا توصف، ‏حيث سبق أن حضر الافتتاح الخاص به، مبديا سعادته بزيارة الصرح الطبي الكبير، الذي طالما أ‏سهم في علاج المصريين والتخفيف من آلامهم.‏

فوز مريح للأهلي على أسوان

حقق فريق الكرة بالنادي الاهلي، فوزا مهما بثلاثية على فريق نادي أسوان، وسط حفاوة كبيرة من أهالي أسوان، الذين اعتلوا الأسطح لمشاهدة نجوم الاهلي، مرددين عبارات الترحيب بنجوم بطل القرن.

وأكد الأهلي صدارته للدوري الممتاز، قبل اللقاء المهم والمرتقب مع فريق طن داونز الجنوب افريقي مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



سجل للأهلي محمود كهربا، وأحمد عبد القادر، ومحمد مجدي أفشه، ليصل الأهلي إلى النقطة 40 من 16 مباراة فقط، حيث يتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، الذي حصد خلالها المركز الرابع، وهي مواجهة حرس الحدود، والمقاولون العرب، والاسماعيلي.