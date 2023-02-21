أداء مخيب للآمال.. هل يودع منتخب مصر للشباب أمم إفريقيا مبكرا؟

بأداء باهت ومخيب للآمال، استهل المنتخب المصري لكرة القدم للشباب، مشواره في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، بتعادل سلبي أمام منتخب موزمبيق، ليحل ثانيا في ترتيب المجموعة التي تتصدرها السنغال، التي فازت على نيجيريا بهدف نظيف.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض ثاني لقاءاته بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام منتخب نيجيريا، مساء غد الأربعاء.

لا بديل عن فوز مصر

تصدر منتخب السنغال للشباب، المجموعة الأولى، بعد الفوز على نيجيريا بهدف نظيف، فيما يأتي منتخب مصر فى المركز الثاني بنقطة وحيدة، وبعدها موزمبيق فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ثم نيجيريا فى المركز الرابع والأخير دون نقاط.

مصر وموزمبيق

وأصبح أمام المنتخب المصري، حلا وحيدا وهو الفوز على نيجيريا، حتى يُبقي على آماله فى التأهل للدور المقبل من البطولة، فنظام البطولة يُتيح تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ومنتخبين من ذوى المركز الثالث، وبعد ذلك تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب.

حلم التأهل لكأس العالم

يتأهل المنتخب الفائز بالبطولة الأفريقية، إلى كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى إندونيسيا في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

مباراة السنغال ونيجيريا

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب فى تلك المرحلة 4 مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013، فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

منتخب نيجيريا

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر "4 مرات".

وزير الرياضة يؤازر شباب الفراعنة

زار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والمدير الفني لمنتخب مصر الأول البرتغالي روي فيتوريا، معسكر منتخب مصر للشباب لمؤازرة الفراعنة الصغار قبل المواجهة نيجيريا المقبلة في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاماً.

وزير الرياضة وفيتوريا وحازم امام

لاعبي منتخب الشباب

وطالب الوزير، محمود جابر المدير الفني للمنتخب والجهاز الفني والإداري للفريق، ولاعبي المنتخب المصري للشباب، ببذل قصارى جهدهم من أجل التأهل للمرحلة التالية، والفوز بالبطولة المؤهلة بدورها إلي بطولة كأس العالم في دولة إندونيسيا.