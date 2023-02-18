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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التذكرة بـ 20 جنيه .. ازدهار مشروع سينما الشعب بالمحافظات

صدى البلد

تحت شعار "سينما النهارده بأسعار زمان"، وبالتزامن مع أعياد الميلاد، أطلقت وزيرة الثقافة المرحلة السادسة من مشروع "سينما الشعب"، بعدد من المدن والمحافظات، لنشر الثقافة السينمائية، ويجرى بالتوازى مع إطلاق مشروع "السينما فى الجامعات" بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، والذى بدأ بجامعة المنصورة، وينطلق بثلاث جامعات أخرى قريباً.

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ازدهار مشروع "سينما الشعب"

تواصل وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرض أحدث الأفلام السينمائية بأسعار زهيدة، من خلال مبادرة «سينما الشعب»، الذي يشرف عليها الفنان تامر عبد المنعم، مدير الثقافة السينمائية بقصور الثقافة.

سينما الشعب

وخلال الفترة الحالية يعرض المشروع 4 أفلام موزعة في دور العرض التابعة للهيئة بمختلف محافظات الجمهورية.

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ما هي سينما الشعب؟

هو أحد المشروعات التي تهتم بها الدولة، بالتعاون بين وزارة الثقافة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإشراف الفنان تامر عبد المنعم، مدير الثقافة السينمائية، وقصر ثقافة السينما، في إطار تحقيق هدف الانتشار والتثقيف السينمائي.

الفنان تامر عبد المنعم

وجرى افتتاح عدة قصور ثقافة لعرض الأفلام «قصر ثقافة الأقصر، ثقافة العريش بشمال سيناء، وبورسعيد، وروض الفرج بالقاهرة»، إضافة الى ما تم افتتاحه في المرحلة الأولى في مايو الماضي، وشملت تشغيل 5 دور عرض سينمائي في 4 محافظات، «ثقافة قنا، ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية».

ويحمل المشروع شعار "سينما النهارده بأسعار زمان"، وبأسعار رمزية للتذاكر، تبدأ من 20 جنيها، و40 جنيها كحد أقصى.

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أهداف وأماكن العروض 

يهدف المشروع الى نشر الثقافة السينمائية بين الاجيال الجديدة، من أجل محاربة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، كما يهدف الى دعم صناعة السينما، وتعظيم دورها التنويري في المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة لعرض أعمال المبدعين الحديثة والهادفة، التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع ويفتح آفاقا وأسواقا جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية.

سينما الشعب

وبلغ إجمالي عدد المواقع المًنفذ بها المشروع 16 موقعًا بمختلف المحافظات، هي "قصر السينما بالقاهرة، ثقافة أسيوط، ثقافة دمنهور بالبحيرة، مسرح 23 يوليو بالمحلة الغربية، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، المركز الثقافي بطنطا الغربية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، سينما هيبس بالخارجة الوادي الجديد، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، ثقافة الإسماعيلية، ثقافة السويس، قصر الزقازيق بالشرقية، سينما الشعب بشبين الكوم، سينما السادات في المنوفية، سينما قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية"، والتي تعرض أفلامًا تجارية بأسعار رمزية، بجانب الأفلام التسجيلية التي تنتجها وزارة الثقافة.

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إشادة سناء منصور بسينما الشعب

أشادت الإعلامية سناء منصور، بسينما الشعب، مؤكدة أن تثقيف أبنائنا أدبيا وفنيا ورياضيا أمر مهم للغاية، ويجب أن نجعلهم يحبون الفنون والثقافة والرياضة، من أجل محاربة التطرف بكل أشكاله وأنواعه.

الإعلامية سناء منصور

ووجهت منصور التحية لوزارة الثقافة، قائلة: «أحيي وزارة الثقافة ومبادرة سينما الشعب، التي من خلالها فتحت قصور الثقافة لعرض الأفلام التجارية الحديثة بأسعار رمزية، ما بين 20 إلى 40 جنيها للتذكرة».

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