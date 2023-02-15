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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استمرار حالة الطوارئ.. هل يتسبب الطقس السيئ في توقف الحياة بالإسكندرية؟

صدى البلد

تشهد محافظة الإسكندرية، هذه الأيام، موجة من التقلبات الجوية والطقس السيء، يشمل هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة، وهو ما دفع الأهالي إلى الخوف على أبنائهم من الذهاب للمدارس، وأدى إلى إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم.

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أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

تشهد محافظة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة الشدة، قد تغزر احيانا على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من شمال وغرب المحافظة.

أمطار الاسكندرية
الدكتورة منار غانم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية تشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع تعمق كبير داخل المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، مع استمرار التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

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موعد تحسن الجو في الإسكندرية

أضافت غانم، أنه من المتوقع تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى زيادة كميات الأمطار على المناطق الساحلية، خاصة محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية والبحيرة ومطروح، وقد تمتد هذه الأمطار خلال فترة المساء إلى القاهرة الكبرى.

الشبورة

وتوقعت غانم، تكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر والساعات المبكرة من الليل في الإسكندرية، وبدءا من غد الخميس يكون هناك تحسن نسبي في حالة الطقس في الإسكندرية.

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تعطيل الدراسة اليوم

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية. 

اللواء محمد الشريف

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات المختلفة.

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استمرار حالة الطوارئ

وأكد اللواء محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة، لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفوري، تجنبًا لحدوث أى مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتواجد على أرض الواقع لمتابعة تداعيات النوة الحالية، للتعامل الفوري والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

جولة ميدانية للمحافظ

وأوضح المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

حالة الطوارئ الطقس السئ توقف الحياة بالاسكندرية التقلبات الجوية درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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