الإسكندرية أتبهدلت.. هبوط أرضي وتصدعات بالكورنيش وتخوفات من توابع تسونامي

ضرب طقس سيء محافظة الإسكندرية اليوم، مع نهاية شهر "طوبة" وبداية شهر الزعابيب والرياح أمشير، الذي بدأ أول أيامه برياح قوية، تسببت فى غضب البحر كما يقول الاسكندرانية، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج بصورة كبيرة، كذلك هطول امطار بدأت خفيفة في الصباح ووصلت إلى غزيرة منذ قليل، مع حدوث تصدعات في الكورنيش، وهبوط ارضي، ما دعى البعض إلى إطلاق مصطلح تسونامي على ما يحدث.

أمطار رعدية تضرب الاسكندرية

شهدت الإسكندرية اليوم، هطول أمطار خفيفة، زادت شدتها إلى متوسطة، وغزرت بمناطق المنتزه شرق ووسط والعجمى، وصاحبها رياح شديدة وارتفاع لموج البحر.

أمطار رعدية

ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الإسكندرية اليوم وغدا، سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية وتغزر أحيانا على مناطق من شمال وشرق المحافظة، مع اضطراب الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط، وتراوحت سرعة الرياح من 60-80 كم/س وارتفاع الامواج من 4-6 متر، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

عملية إنقاذ عاجلة لعروس المتوسط

فى ضوء حدوث هبوط برصيف طريق الكورنيش بمدينة الإسكندرية لمسافة ٢٠ متر أمام شاطىء سيدى بشر، والناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم، فقد قامت أجهزة هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية على الفور بالتنسيق مع أجهزة محافظة الاسكندرية، بتكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ حماية عاجلة للمنطقة المذكورة وإصلاح الهبوط الحادث بالرصيف.

إنقاذ عاجل

كما تم التنسيق مع قيادات المحافظة وإدارة مرور الإسكندرية لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة، وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة، وتم الانتهاء من تنفيذ الحمايه العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، وجارى تنفيذ أعمال حماية إضافية بإستخدام كتل خرسانية زنة ٥ طن لإستكمال أعمال الحماية.

هبوط بسيط في رصيف كورنيش الإسكندرية

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن قوة وشدة نوة الكرم التي ضربت محافظة الإسكندرية، أدت إلى هبوط رصيف بطريق الكورنيش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن قوة الأمواج أدت إلى خروج بعض الرمال من أسفل الرصيف، لافتًا إلى أن الرصيف تعرض لهبوط بسيط جراء ذلك، موضحا أن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة، تجري مرورًا مستمرًا على الشواطئ لضمان استقرارها، مشيرًا إلى التواصل والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالإسكندرية وشركة المقاولون العرب، بمجرد رصد الهبوط البسيط.

وأكد متحدث الري، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الهبوط، قائلًا إنه تم استخدام كسر الحجارة والخرسانة؛ لمنع تسرب مياه البحر أسفل رصيف الكورنيش.

تكثيف التواجد الميداني بالاسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى على مستوى جميع الأجهزة التنفيذية والاحياء بالمحافظة، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60%، وتغزر أحيانا على بعض المناطق.

وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة.

غرفة عمليات طارئة

أوضح المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

شفط المياة

عملية الانقاذ

وأشار المحافظ، الى تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين، لضمان سلامتهم وأمنهم، وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.