قبل لقاء الأهلي المنتظر.. هذه مطالب بنزيما واللاعبين من إدارة ريال مدريد

سيطرت حالة من الاستياء على لاعبي ريال مدريد، وعلى رأسهم القائد الفرنسي كريم بنزيمة، الملقب بـ"الحكومة"، حيث استجابت إدارة الميرينجي لشكوى عدد من لاعبي الفريق، خلال الموسم الحالي، لمعالجة أرضية الملعب، لتحسن نتائج الفريق على أرضه ووسط جمهوره.

ومن المقرر أن يسافر فريق ريال مدريد للمغرب، لملاقاة الفائز من فريقي الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

بنزيمة غير راض عن أرضية سانتياجو برنابيو

ذكرت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، إن لاعبي ريال مدريد تسيطر عليهم حالة من الغضب بسبب أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الملكي، لكنهم يرفضون الكشف علنًا عن هذا الأمر.

بنزيمة

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن الفرنسي كريم بنزيمة قائد الفريق على وجه الخصوص يشعر بعدم راحة من اللعب على أرضية "سانتياجو برنابيو"، ويعتقد أن حالة العشب من الأشياء التي لا تسمح له بإظهار أفضل نسخة من مستواه.

استجابة فورية لمطالب “الحكومة”

وأوضحت "ديفينسا سنترال" أنه سيتم تغيير العشب عقب مباراة فالنسيا، وقبل مواجة إلتشي بعد أسبوعين في الليجا، نزولا على رغبة اللاعبين، وفي مقدمتهم الهداف والقائد الفرنسي كريم بنزيمة.

أرضية ملعب سانتياجو برنابيو

وذكرت أن سبب سوء أرضية الملعب؛ يعود إلى فيروس يصيب العشب بسبب الغبار والأشياء غير النظيفة المتواجدة في الآلات التي يتم استخدامها في عملية التطوير وتنظيف الملعب.

أرضية الملعب سبب التعادل

وأفلت فريق ريال سوسيداد المقاتل، بنقطة من ملعب سانتياجو برنابيو، حين فرض التعادل دون أهداف على ريال مدريد، صاحب الأرض، في مباراة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

قائد الريال

سدد ريال مدريد 20 مرة نحو المرمى، مقابل سبع محاولات فقط للزوار، ويرجع الفضل في انتزاع النقطة إلى تألق الحارس أليكس ريميرو.

فينسيوس يهدر فرصتين للفوز

تسبب اللاعب البرازيلي الموهوب فينيسيوس جونيور، في حالة من الغضب لمدربه كارلو انشيلوتي، بسبب إهداره فرصتين من مسافة قريبة خلال المباراة، تصدى لهما حارس ريال سوسيداد اليكس ريميرو، كما أجهض الحارس جهود كريم بنزيمة وتوني كروس ورودريجو.

فينيسيوس جونيور

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني، برصيد 47 نقطة، عقب فوزه 1- صفر على جيرونا السبت الماضي، ويتفوق بخمس نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برضيد 42 نقطة، بينما يأتي سوسيداد بالمرتبة الثالثة ولديه 39 نقطة ولعب مباراة أكثر من ثنائي القمة.