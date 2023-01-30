انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

لا تزال عودة أسعار الدواجن واللحوم وغيرهما من السلع الغذائية إلى طبيعتها، وانخفاضها مرة أخرى، أهم ما يشغل المواطنين في الوقت الحالي، مع إقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تمثل الفراخ التي كانت تعتبر “بروتين الغلابة” بديلًا بسعر مناسب للحوم والأسماك مرتفعة السعر، وكذلك لا بديل عن البيض في وجبة السحور، وهو ما يجعل أسعار الفراخ والبيض محورا لأحاديث الملايين من الشعب المصري.

استقرار أسعار الدواجن في البورصة

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الإثنين، استقرارا ملحوظا في بورصة الدواجن، بالنسبة لأسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبانيه والبط والساسو وكرتونة البيض.

وكانت أسعار الدواجن، قد ارتفعت في مطلع الأسبوع الماضي، نحو 8 جنيهات للكيلو الواحد، وتم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال يومين، للسيطرة على الارتفاع المبالغ فيه، بعدما أفرجت الموانئ عن شحنات جديدة.

وسجل كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية سعرا يتراوح ما بين 63 و64 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 45 و50 جنيها للكيلو، والدواجن البلدي سجلت سعر 70 جنيهًا، بينما سجل البط البلدي سعر 150 جنيها، في حين وصل سعر البط المستورد إلى 60 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 14 و15 جنيها، وسجل الكتكوت «ساسو» 10 جنيهات إلى 11 جنيها، أما سعر البانيه فيتراوح بين 120 إلى 150 جنيهًا.

انخفاض أسعار الفراخ قبل رمضان

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن مفاجأة سارة لجمهور المواطنين والمستهلكين قبل حلول شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض بعد شهر، ومن المرجح أن تنخفض الفراخ 30 جنيها في الدورات المقبلة.

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الإفراج عن بضائع بالموانئ بـ 6 مليارات دولار شهريًا، وهذا هو المعدل الطبيعي، مشددا على الاستقرار في الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هناك أسعار سوف تنخفض لقلة الاعتماد على المكون الأجنبي.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الدواجن، اليوم، حيث سجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء 60 جنيهًا للكيلو في المزارع، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين65 الى 70 جنيه للكيلو، بعد إضافة تكاليف النقل وربح التاجر.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» عند سعر 60 جنيهًا في المزارع لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 68 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا في الأسواق.

واستقرت اسعار الدواجن الرومي عند سعر 70 جنيهًا للكيلو، والأوراك من 55 الى 60 جنيهًا للكيلو، والأجنحة 40 جنيهًا للكيلو، بينما كيلو الكبد والقوانص من 55 الى 65 جنيهًا، وسجل سعر البانية 145 جنيهات للكيلو، والشيش طاووق استقر سعره عند 120 جنيها للكيلو.

أسعار البيض

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، وسجل سعر البيض الأبيض 90 جنيها للكرتونة، وتصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأحمر92 جنيهًا للكرتونة، وتصل إلى المستهلك بـ100 جنيهًا، وسعر البيض البلدي 101 جنيه للكرتونة، وتصل للمستهلك بـ 105 جنيهات.