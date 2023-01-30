عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

صدى البلد

لا تزال عودة أسعار الدواجن واللحوم وغيرهما من السلع الغذائية إلى طبيعتها، وانخفاضها مرة أخرى، أهم ما يشغل المواطنين في الوقت الحالي، مع إقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تمثل الفراخ التي كانت تعتبر “بروتين الغلابة” بديلًا بسعر مناسب للحوم والأسماك مرتفعة السعر، وكذلك لا بديل عن البيض في وجبة السحور، وهو ما يجعل أسعار الفراخ والبيض محورا لأحاديث الملايين من الشعب المصري.

txt

يسعى لجمع الرباعي المرعب.. هل يحقق صلاح حلم سان جيرمان للفوز بأبطال أوروبا؟

txt

زوجته السبب.. لماذا غاب علي معلول عن صورة بعثة الأهلي المتوجهة للمغرب؟

txt

هذا المبلغ أو اللجوء لـ فيفا.. فيريرا يصدم الزمالك | تفاصيل

txt

هذا النادي| ظهور محمد صلاح بالأبيض يفتح باب التكهنات بوجهته المقبلة

استقرار أسعار الدواجن في البورصة

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الإثنين، استقرارا ملحوظا في بورصة الدواجن، بالنسبة لأسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبانيه والبط والساسو وكرتونة البيض.

وكانت أسعار الدواجن، قد ارتفعت في مطلع الأسبوع الماضي، نحو 8 جنيهات للكيلو الواحد، وتم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال يومين، للسيطرة على الارتفاع المبالغ فيه، بعدما أفرجت الموانئ عن شحنات جديدة.

وسجل كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية سعرا يتراوح ما بين 63 و64 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 45 و50 جنيها للكيلو، والدواجن البلدي سجلت سعر 70 جنيهًا، بينما سجل البط البلدي سعر 150 جنيها، في حين وصل سعر البط المستورد إلى 60 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 14 و15 جنيها، وسجل الكتكوت «ساسو» 10 جنيهات إلى 11 جنيها، أما سعر البانيه فيتراوح بين 120 إلى 150 جنيهًا.

txt

حبيبي يا ربنا.. كيف تسبب سعيد صالح في توبة بلطجي الإسكندرية بالسجن؟

txt

الصيام في الحر والا البرد.. موعد شهر رمضان فلكيًا وأول أيامه

txt

استقرار أسعار الفراخ والبيض في الأسواق.. وبشرى سارة خلال 45 يوما

txt

اليوم العالمي للقلقاس.. حكايات عجيبة عن أكلة المصريين في عيد الغطاس

انخفاض أسعار الفراخ قبل رمضان

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن مفاجأة سارة لجمهور المواطنين والمستهلكين قبل حلول شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض بعد شهر، ومن المرجح أن تنخفض الفراخ 30 جنيها في الدورات المقبلة.

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم الإفراج عن بضائع بالموانئ بـ 6 مليارات دولار شهريًا، وهذا هو المعدل الطبيعي، مشددا على الاستقرار في الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن هناك أسعار سوف تنخفض لقلة الاعتماد على المكون الأجنبي.

txt

شاكيرا مصر| خسّت 75 كيلو ولم تظهر.. أين اختفت نورا السباعي؟

txt

نحاتة ومطربة.. الوجع يجتاح الوسط الفني ومواقع السوشيال ميديا لرحيل رانيا شعلان

txt

مقطع فيديو أبكى الملايين.. مصري يتبرع بذهب زوجته لعلاج ابنة جاره اليمني ويفاجأ بوفاتها

txt

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 

استقرت أسعار الدواجن، اليوم، حيث سجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء 60 جنيهًا للكيلو في المزارع، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين65 الى 70 جنيه للكيلو، بعد إضافة تكاليف النقل وربح التاجر.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» عند سعر 60 جنيهًا في المزارع لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 68 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا في الأسواق.

واستقرت اسعار الدواجن الرومي عند سعر 70 جنيهًا للكيلو، والأوراك من 55 الى 60 جنيهًا للكيلو، والأجنحة 40 جنيهًا للكيلو، بينما كيلو الكبد والقوانص من 55 الى 65 جنيهًا، وسجل سعر البانية 145 جنيهات للكيلو، والشيش طاووق استقر سعره عند 120 جنيها للكيلو.

txt

مقابر لعظماء مصر في العاصمة الإدارية.. من سيُدفن بها؟

txt

سب وقذف واتهامات خادشة.. القصة الكاملة لـ ريهام سعيد وحسن شاكوش

txt

تطبيق البطاقة البيضاء للمرة الأولى في ملاعب الكرة | تفاصيل

txt

مبلغ ضخم.. كم سيدفع الزمالك لفيريرا بعد قرار إقالته؟

أسعار البيض

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، وسجل سعر البيض الأبيض 90 جنيها للكرتونة، وتصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا.

وسجل سعر البيض الأحمر92 جنيهًا للكرتونة، وتصل إلى المستهلك بـ100 جنيهًا، وسعر البيض البلدي 101 جنيه للكرتونة، وتصل للمستهلك بـ 105 جنيهات.

انخفاض 30 جنيه أسعار الفراخ اسعار الدواجن شهر رمضان المبارك لحوم الاسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأزمة مشتعلة.. مفاجأة وراء استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام فيوتشر.. تفاصيل

مدرب الزمالك يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

يسعى لجمع الرباعي المرعب.. هل يحقق صلاح حلم سان جيرمان للفوز بأبطال أوروبا؟

زوجته السبب.. لماذا غاب علي معلول عن صورة بعثة الأهلي المتوجهة للمغرب؟

ضرب 6 دول منها مصر.. كيف تتعامل مع أطفالك أثناء وقوع زلزال؟

هذا المبلغ أو اللجوء لـ فيفا.. فيريرا يصدم الزمالك | تفاصيل

هذا النادي| ظهور محمد صلاح بالأبيض يفتح باب التكهنات بوجهته المقبلة

شاكيرا مصر| خسّت 75 كيلو ولم تظهر.. أين اختفت نورا السباعي؟

قريبًا.. أفضل لاعب بالعالم يجاور رونالدو في النصر| القصة الكاملة

نحاتة ومطربة.. الوجع يجتاح الوسط الفني ومواقع السوشيال ميديا لرحيل رانيا شعلان

ترشيحاتنا

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 في مصر .. صور

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

بسبب ثمن بوكيه.. القصة الكاملة لاعتداء صاحب محل على شقيقين بالمقص في المنوفية

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

قرار عاجل من الجهاز الفني للأهلي قبل افتتاح كأس العالم للأندية

الناتو يحث كوريا الجنوبية إلى تغيير سياستها وتكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

بفستان أسود .. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الخطوبة قريب.. 5 صور لـ أروى جودة قبل ارتباطها بفتى أحلامها

لماذا البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور؟

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ