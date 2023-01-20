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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استقرار أسعار الفراخ والبيض في الأسواق.. وبشرى سارة خلال 45 يوما

صدى البلد

مرة أخرى كثرت الشائعات حول زيادة أسعار الدواجن، رغم استقرار أسعار الفراخ والبيض في المزارع والأسواق، اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت عن بداية الشهر، الذي شهد ارتفاعا بشكل ملحوظ.

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استقرار أسعار الدواجن

في مطلع الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الدواجن نحو 8 جنيهات للكيلو الواحد، وتم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، للسيطرة على الارتفاع المبالغ فيه، بعدما أفرجت الموانئ عن شحنة جديدة.

ويبدو أن خطة الحكومة أتت بثمارها، حيث بدأ الانخفاض التدريجي لأسعار الدواجن، شعر به المواطن، ربما لا بكون المرجو، لكنها خطوة في طريق الإصلاح وضبط الأسعار.

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سعر الفراخ البيضاء في الأسوق

سجّلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 48 إلى 50 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 54 إلى 56 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكليف النقل وربح التاجر.

وتختلف تكاليف النقل والربح الذي يتقاضاه التاجر من مكان إلى اخر، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار الفراخ في عدد من المناطق مثل أكتوبر والتجمع، التي سجل فيها سعر الكيلو  60 جنيها للمستهلك.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» مسجلة نحو 59 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بنحو 64 جنيهًا للكيلو.
أما سعر الدواجن البلدي، فوصل سعر الكيلو إلى 75 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي عند 70 جنيها للكيلو.

وسجل كيلو الأوراك بين 55 إلى 60 جنيهًا للكيلو، وسعر الأجنحة وصل إلى 38 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البانية بين 110 إلى 130 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الكبد والقوانص من 50 الى 60 جنيها، بينما استقر الشيش طاووق عند  120 جنيه.

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سبب ارتفاع أسعار الدواجن

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن 90% من تكلفة الدواجن أعلاف، مؤكدًا أن تراجع أسعار الأعلاف سيساهم في تخفيض التكلفة على المربين، وعودة من خرجوا من دورات تربية الدواجن مرة أخرى إلى الأسواق.

وشدد الزيني، على ضرورة استدامة كميات الأعلاف؛ لكي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على أسعار الدواجن؛ متمنيًا وجود المزيد من مناقصات الذرة والصويا، خاصة أن تكلفة كيلو الدواجن على المربي تصل الى 100 جنيه للكيلو، وهي تكلفة مرتفعة للغاية.

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انخفاض الأسعار خلال 45 يوم

وتوقع الدكتور الزيني، استقرار أسعار الدواجن خلال 45 يومًا؛ مؤكدًا أنه من الضروري الاهتمام بتعظيم هذه الصناعة، حيث أن هناك لجنة مكونة من وزير الزراعة والبنك المركزي واتحاد منتجي الدواجن؛ لمتابعة إفراجات الأعلاف من الموانئ.

وأكد الزيني على ضرورة وجود مناقصة للصويا؛ لأنها ستقضي على السوق السوداء للأعلاف، لأن 
انخفاض أسعار الدواجن لن يحدث بهذه النسبة الكبيرة إلا بعد تراجع سعر الأعلاف.

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أسعار البيض اليوم في السوق

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، حيث جاءت كالتالي:

استقر سعر البيض الأحمر عند 85 جنيهًا للكرتونة  لتصل إلى المستهلك بنحو 90 جنيها، ووصل سعر البيض الأبيض إلى 83 جنيهًا للكرتونة، لتصل إلى المستهلك بـ 88 جنيهًا.

أما  البيض البلدي فسجّل 90 جنيهًا للطبق في المزرعة، ليصل إلى الأسواق بـ95 جنيهًا.

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