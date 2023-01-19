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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اليوم العالمي للقلقاس.. حكايات عجيبة عن أكلة المصريين في عيد الغطاس

صدى البلد

«اللي مايكلش قلقاس، يصبح من غير راس».. مثل قديم تناقلته السنة المصريين عبر سنوات طويلة بمناسبة عيد الغطاس، الذي يقام قداسه الليلة، الموافق 11 من شهر طوبة، ويطلق عليه أيضا عيد الانقلاب الشتوي، حيث كان المصريين يغطسون فيه في نهر النيل للاحتفال بحرث الارض ونثر البذور، ثم ارتبط العيد بالمعمودية وقيام المسيح، إلا أن ما لا يعرفه البعض، ارتباط القلقاس بعيد الغطاس، ولماذا تم تحديد يوم عالمي للقلقاس؟.

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سر ارتباط القلقاس بـ عيد الغطاس

ارتبط أكل القلقاس عند أقباط مصر بكونه يمثل حالة التخلص من الخطيئة، بينما يشكل القصب حالة الترقي في الفضائل، أما البرتقال بما فيه من مياه وحلاوة يمثل التخلص من الذنب، حيث يحتوى القلقاس على مادة سامة، إلا أنها لو اختلطت بالماء تحولت إلى مادة مغذية، فهو يشبه ماء المعمودية، الذى يتطهر به الإنسان من الخطيئة، كما يتطهر القلقاس من المادة السامة بواسطة ماء الطهى.

القلقاس ينمو فى باطن الأرض (أى مدفونًا) فيها ثم يخرج منها ليصير طعامًا، والغطاس هو نزول وصعود فى الماء، كما أن القلقاس يتم تنظيفه من القشرة الخارجية، وفى المعمودية يخلع الإنسان ثياب الخطية، ليصير ابنا مباركًا.

وحتى الان لا تزال عادة تغطيس المواليد في النيل يوم السبوع منتشرة في بعض محافظات الصعيد، إضافة الى القاء ما يسمى بـ"خلاص المولود" في مجرى مائي متفرع من النيل.

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لماذا يحرص الأقباط على القصب؟

ذكرت كتب التراث القبطى، أن أسباب تناول القصب تكمن فى معناها الجوهرى والروحي لعدة أسباب، لعل ابرزها أنه يرمز للمعمودية، فهو ينمو فى الأماكن الحارة، التى تشير إلى حرارة الروح التى تجعل الإنسان ينمو فى القامة الروحية، ويرتفع باستقامة كاستقامة هذا النبات، وينقسم إلى عدة فقرات، وكل فقرة تشبه الفضيلة التى يكتسبها الإنسان فى حياته الروحية، حتى يصل إلى العلو.

كما يمتاز القصب بكثرة السوائل داخله، ويرمز أيضًا لماء المعمودية، إضافة إلى لونة الأبيض الذى يرمز للنقاء، الذى توفره المعمودية حسب الاعتقاد المسيحى، كما يعود السبب إلى عدة روايات قد نصت على أن القصب كان منتشرًا على ضفاف نهر الأردن الذى عمد فيه المسيح.

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فوائد صحية كبيرة لـ القلقاس

ويحتوي القلقاس على البوتاسيوم، وهو معدن مهم للعديد من العمليات الجسدية، حيث يحتوي القلقاس أيضًا على العديد من فيتامينات الكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ب، إضافة إلى الماغنيسيوم والمنجنيز والنحاس، وتحتوي أوراق القلقاس على كميات كبيرة من فيتامينات A و C والألياف، بجانب كميات كبيرة نسبيًا من البروتين.

ويساهم القلقاس في الوقاية من العديد من الأمراض، منها الوقاية من السرطان، تقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، ضغط الدم وصحة القلب، صحة جهاز المناعة، التقلصات، صحة الجهاز الهضمي، يعزز التعلم، تحسين الرؤية، يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان، مرض السكري، وتحفيز الدورة الدموية.

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