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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يمتلك إكسسوارات ذهب مرصعة بالألماس.. حمام حليب وعسل يومي لطفل في بريطانيا

صدى البلد

أثار طفل عمره عاما واحدا فقط، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بوصفه الطفل الأكثر تدليلا في بريطانيا، وتم تداول صور الطفل على نطاق واسع، مع وصف مظاهر الترف التي حظى بها الطفل من والديه.

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أكثر الأطفال تدليلاً تشتري والدته الملابس مستعملة 

نشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي، صور طفل يبلغ من العمر عاماً واحداً فقط، يستحم في الحليب والعسل، ويمتص دمية من الذهب الخالص بقيمة 1000 جنيه إسترليني، ويمتلك مجوهرات فيرساتشي، بينما تشتري والدته الملابس المستعملة عبر الإنترنت؛ حتى تتمكن من شراء احتياجات طفلها.

وقالت الأم البريطانية، وتدعى "كيسي أكرم" تبلغ من العمر 32 عاماً، إنها تحب أن تدلل ابنها "جريم" البالغ من العمر عاماً واحداً، حيث يمتلك مجوهرات من الألماس والذهب، ويستحم في الحليب والعسل، ويرتدي حذاء رياضياً من Gucci، حيث تشتري والدته الملابس المستعملة لنفسها؛ وتعمل الأم بدوام كامل، وتحصل على إعانات حتى تتمكن من شراء الكماليات له.

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مقتيات بالآلاف لعدم تعكير مزاجه

وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن الأم انفقت آلاف الجنيهات الإسترليني على طفلها، حيث لا تستطيع التوقف عن شراء المزيد له.

وتشمل بعض ممتلكات الطفل الأكثر تدليلا في بريطانيا، سلسلة فيرساتشي بقيمة 750 جنيهاً إسترلينياً، وسواراً مرصعاً بالألماس بقيمة 925 جنيهاً إسترلينياً، ودمية من الذهب الخالص بقيمة 1000 جنيه إسترليني، حيث تؤكد الأم أنها لا تحب تعكير مزاج ابنها جريم البالغ من العمر عاماً واحداً.

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هوس الأم بطفلها

وصفت والدة جريم، ابنها بأنه "أجمل طفل في العالم"، ووصل حد هوسها به الى مقاطعة بعض أصدقائها بسبب انتقادهم لها حول مقدار ما تنفقه على طفلها الصغير المدلل.

وقالت كيسي: "لدى الطفل الآن روتين مفصل، حيث استيقظ في الساعة 6 صباحاً، لإعداد أي وجبة إفطار ساخنة يتخيلها الطفل الصغير، ثم أحضرها إليه لتناولها في السرير"، لدرجة أنها طردت المربية الخاصة به لإعطاء ابنها ماء الصنبور.

وأضافت أن تدليله لا ينتهي عند هذا الحد، حيث تأخذه أيضاً ليقوم بقص شعره مرة كل أسبوعين، وتصر على قصه من قبل مدير صالون الحلاقة، كما يذهب معها أيضاً إلى صالون الأظافر، ليحصل على باديكير صغير من الموظفين هناك.

يمتلك إكسسورات ذهب الالماس حمام حليب وعسل الطفل الأكثر تدليلا بريطانيا مظاهر الترف تشتري والدته الملابس مستعملة

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