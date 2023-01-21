مش في أي وقت .. لن تتوقع أفضل ميعاد لتناول اللبن

اللبن له مكانة خاصة في الثقافة العربية، يشرب الجميع كوبًا من الحليب يوميًا سواء أكانوا بالغين أم أطفالًا، إنه مشروب أساسي يساعد في نمو الأطفال مع تقوية عظام البالغين، اللبن غني بفيتامين د والكالسيوم الضروريين لصحة العظام.



على مر السنين قيل عدة مرات متى يجب أن يشرب الشخص اللبن، بينما قد يتناولها الشخص في الصباح مع وجبة الإفطار ، قد يتناولها شخص آخر في الليلة السابقة للنوم مباشرة.



وفقًا للأيورفيدا ، فإن أفضل وقت للبالغين لشرب اللبن هو قبل النوم ليلًا، في حين يجب على الأطفال شرب اللبن في الصباح لتحسين عملية الهضم في الأيورفيدا ، تُعرف حالة الهضم السليم باسم الأوجاس ويقال أن الهضم السليم يحدث في الليل ، وبالتالي يساعد في الحصول على ليلة نوم عميق وسليم، كما أن مستوى النشاط أثناء النوم أقل أيضًا ، لذلك يمتص الجسم المزيد والمزيد من الكالسيوم من الحليب، وفقًا للأيورفيدا ، الليل هو الوقت المناسب لشرب الحليب.



من المعروف أن الحليب مصدر عالي للبروتين والكالسيوم وفيتامين ب 12 وفيتامين د والفوسفور، فهو لا يقوي العظام فحسب ، بل يقوي المناعة أيضًا، ومع ذلك يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الحليب أيضًا إلى الشعور بالحموضة المعوية.



الكمية الصحيحة

يمكن للبالغين الأصحاء أن يشربوا ما بين 2 إلى 3 أكواب من الحليب على مدار اليوم ، ولكن في نفس الوقت تذكر أن الإفراط في تناول أي شيء يمكن أن يكون ضارًا، وفقًا للخبراء يجب الحد من تناول الحليب إلى كوب إلى كوبين في اليوم ، إذا كان يشرب حليبًا كامل الدسم لأنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.



ما الذي لا يجب إقرانه بالحليب؟

تأكد من عدم مزجه مع الأطعمة غير المتوافقة ، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل صحية في الأيورفيدا ، يُطلق على تمشيط الحليب مع بعض الأطعمة اسم Viruddha Aahar ، لأنها يمكن أن تسبب مشاكل في المعدة، بعض هذه الأطعمة هي الفواكه والأسماك والفول والأطباق الحامضة وأي نوع من اللحوم والخبز المصنوع من الخميرة.



إذا كنت شخصًا لا يحب طعم الحليب العادي ، فمزج كمية قليلة من السكر والتمر لتحليته، يمكنك أيضًا خلط التوابل مثل جوزة الطيب والكركم والقرفة في الحليب أثناء الغليان إذا كنت لا تحب النكهات الحلوة جدًا، لن يقتصر الأمر على تحسين مذاق الحليب فحسب ، بل سيجعله صحيًا للجسم أيضًا.



يمكن للبالغين الأصحاء أن يشربوا ما بين 2 إلى 3 أكواب من الحليب على مدار اليوم ، ولكن في نفس الوقت تذكر أن الإفراط في تناول أي شيء يمكن أن يكون ضارًا، وفقًا للخبراء يجب الحد من تناول الحليب إلى كوب إلى كوبين في اليوم ، إذا كان يشرب حليبًا كامل الدسم لأنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.



المصدر: timesofindia