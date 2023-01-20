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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ابعدي عنه فورا.. 5 أنواع من الرجال لا تصلح لـ الحب

أبعدي عنه فورا...
أبعدي عنه فورا... 5 أنواع من الرجال لا تصلح لـ الحب

هناك أنواع كثيرة من الرجال في هذا العالم ومن بينهم بعض الرجال الطيبين أيضًا، الرجال الطيبون معك ومن أجلك ويمنحونك أجنحة للطيران ولكن هناك رجال ليسوا سوى حاملي أعلام السلبية ويجب أن يكونوا خارج حياتك.

 

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فيما يلي 5 أنواع من الرجال الذين يجب تجنبهم من أجل التمتع بصحة جيدة.


- الرجل الأناني
إذا كنت مع رجل يبدو أنه يهتم بنفسه فقط ويظهر القليل من الاهتمام بك ، فمن الحكمة أن تفهم أنك مع رجل يجب عليك الابتعاد عنه، إذا كان يعتقد أنه أعظم رجل في العالم ، شخص ذو غرور متضخمة ، فلماذا تضيع وقتك مع شخص كهذا؟
-الكذاب
عندما لا يمكنك الاعتماد على شخص ما ، يمكن أن يكون ذلك مرهقًا عاطفياً وصعبًا للغاية، عندما يكذب الرجل عليك كثيرًا ، يجب أن تعيد التفكير في قرارك أن تكون مع شخص مثله، إذا قدم العديد من الوعود لكنه لم يحفظ أي منها ، فإنه يبقيك في الظلام طوال الوقت ، ويخدعك بحرية ، فأنت تضيع وقتك أيضًا.
- اللاعب
عندما تحب شخصًا ما تريد نقله إلى المستوى التالي ولكن عندما تواعد لاعبًا ، فلن يلتزم أبدًا بالحديث عن المستوى التالي، الرجال الذين هم لاعبون يفضلون الاحتفاظ بكل شيء سطحيًا، ستلاحظ أن تاريخك غالبًا ما يكون غامضًا بشأن مكان وجوده ورفض للغاية بشأن تعريفك بالعائلة والأصدقاء. عندما ترى هذا السلوك ، فأنت تعرف نوع الشخص الذي تتعامل معه.
-الرجل الذي يربط الخيوط
نظرًا لوجود العديد من الأشخاص والأشخاص المختلفين في مشهد المواعدة ، فإن العديد من الرجال يربطونك معًا ، ويتبادلون بينك وبين النساء الأخريات، سيتصل بك فقط عندما يريد ذلك وهو يشعر بالملل، يجب أن تكون مع شخص يجعلك من أولوياته ولا يعاملك كخيار.
- المتحكم
إذا أخبرك بما ترتديه ، أو كيف تفعل أي شيء ، فأنت تتعامل مع شخص شديد السمية يحب السيطرة وسيصبح ألمًا في حياتك في النهاية، سوف يؤدي إلى الاختناق مثل السم البطيء، الأشخاص الغيورون المشبوهون الذين يحبون التلاعب بك هم في الأساس نوع من الأشخاص المسيئين ويجب عليك الابتعاد عنهم.
 

المصدر: timesofindia

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