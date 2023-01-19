خبير مناعة ينصح بعودة الكمامة للوقاية من كورونا.. تفاصيل

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،أن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة لا يزال مفتاح الوقاية من فيروس الكورونا الذى قتل 6731304 من البشر.

اضاف مجدي بدران خبير المناعة، في تصريحات ل صدى البلد، أن نظراً للانتشار الحالي لفيروس كوفيد -19 على مستوى العالم، فيروس الكورونا يصيب الآن ٢٢٦ كل دقيقة،ويقتل ٧١ كل ساعة فى العالم .

يجب ارتداء الكمامة في الحالات التالية بغض النظر عن الوضع الوبائي المحلي لأى دولة فى العالم :

١- مخالطة أى شخص مصاب بالكورونا مؤخراً

٢-عند الاشتباه فى الإصابة بالكورونا

٣-كل من يتواجد في مكان مزدحم أو مغلق أو سيئ التهوية من

٤-كل من يصاب بفيروس كوفيد-١٩.

اعتقاد زائف

هناك اعتقاد زائف عند البعض بإنحسار وباء كورونا، ولكن منظمة الصحة العالمية تؤكد بأن الوباء مازال مستمراً.

تابع خبير المناعة، يجب على أي شخص ارتداء الكمامة عند استخدام وسائل النقل العامة أو التسوق في المتاجر أو في عيادة الطبيب، بالإضافة إلى تدابير الحماية الأخرى مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

نحذر من العادات الخاطئة المرتبطة بارتداء أو عدم ارتداء الكمامات للوقاية من متحورات فيروس الكورونا.

١- ارتداء الكمامة المستخدمة مسبقا قد يكون أقل فعالية للحماية في "كوفيد-19"، مقارنة بعدم ارتدائها على الإطلاق.

٢-الكمامة الطبية الغير مستخدمة من قبل و المكونة من ثلاث طبقات قادرة على تصفية ما يقرب من ثلاثة أرباع الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والتي تعد مسئولة بشكل رئيسي عن انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

٣- الكمامات ثلاثية الطبقات هي الأفضل للوقاية من عدوى كورونا ، فالطبقة الداخلية مصنوعة من مادة ماصة، والطبقة الوسطى تعمل كمرشح، و الطبقة الأخيرة من مادة غير ماصة.

٤-الكمامة الطبية الغير مستخدمة ثلاثية الطبقات، تصفي 65 % من الجسيمات ، بينما تصل النسبة إلى 25 % بعد استخدامها.

٥-إعادة تعقيم أو غسل الكمامات الطبية مرة أخرى بعد استخدامها أمر مرفوض ، إذ تتحول الكمامة إلى وسيلة لنقل العدوى و تربة فيروسية خصبة للإصابة بحوالى 200فيروس إضافة لفيروسات الكورونا .

٦- ارتداء الكمامة أكثر من أربعة ساعات خطأ جسيم ، ويحب اعتبارها ملوثة وربما تكون قاتلة لحاملها أو لمن حوله، أما الكمامة القماش تستخدم مرة واحدة بعد غسلها بالماء الساخن والصابون وتطهيرها، ولا يعاد استخدامها إلا بعد إعادة الغسل والتطهير.

استخدام كمامات ملوثة أو غير معتمدة كان من أسباب انتشار الكورونا وزيادة الوفيات بسببها فى بداية الجائحة فى دول كثيرة متقدمة .

٧- أخطر ما فى الكمامة هى المقدمة والتى ربما تسبب تلوث الأيدى عند خلعها أو لمسها، ثم لمس العين أو الفم أو الأنف لحاملها أو لمسه أسطح محيطة به أو مصافحة الأخرين.

٨- الكمامة غير كافية لحماية العين، لذلك يجب ارتداء واقى بلاستيكي يغطي العين عند التعامل مع أخرين، كما أنه أكثر فعالية من الكمامة، فهو حائط منيع لا يمكن اختراقه بواسطة الفيروسات، الدرع يمكن أن يحمى من تعرض الشخص للفيروسات من السعال بنسبة 96٪ عند مسافة أقل من 46 سم، بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام، ويمكن تطهيره بالمطهرات الطبية أو غسله بالماء والصابون.

٩-في الأماكن المزدحمة،الكمامة تمنع منع انتشار العدوى التنفسية ومسببات الحساسية المستنشقة.

١٠-يجب أن تغطي الكلمة الأنف والفم والذقن، وأن يكون اللون الأبيض للداخل والملون للخارج. يجب استخدامها مرة واحدة، ثم يتم إلقاؤها في سلة المهملات والتخلص منها بطريقة صحية، كما يجب أيضا إزالة واستبدال الكمامة عندما تصبح رطبة أو ممزقة أو مبللة أو متسخة.

كيفية ارتداء الكمامة :

يجب اتباع الخطوات الآتية كما يلي:

1- نظف يديك بالماء والصابون أو معقم اليدين قبل لمس الكمامة.

2- التأكد من عدم وجود ثقوب أو تمزق بالكمامة.

3- حدد أي جانب من الكمامة هو الجزء العلوي، والجانب ذو الحافة القاسية القابلة للانحناء هو الجزء العلوي والمقصود منه تضبيط الكمامة حول الأنف.

4- حدد أي جانب من الكمامة هو الأعلى، والجانب الملون من الكمامة هو الواجهة، بينما يمس الجانب الداخلى الأبيض اللون الوجه.

5- اسحب الكمامة فوق الفم والذقن.

كيفية خلع الكمامة:

وعن كيفية خلع الكمامة يجب اتباع الآتي:

1- نظف يديك بالصابون والماء أو معقم اليدين قبل لمس الكمامة.

2- تجنب لمس الجزء الأمامي منها، فالجزء الأمامي منها ملوث.

3- لمس فقط الرباط عند الأذن وخلعه برفق.

4- تخلص منها في سلة المهملات.

5- نظف يديك بالصابون والماء أو معقم اليدين.

المعفيون من ارتداء الكمامة هم:

1- الذين تقل أعمارهم عن عامين، بسبب خطر الاختناق.

2- الذين قد يجدون صعوبة في استخدامها بشكل صحيح.

3- الذين يعانون من حالة طبية تجعل الكمامة تعيق التنفس مثل مرض الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، يمكن للكمامة أن تزيد من صعوبة سحب الهواء إلى الرئتين، أو تسبب القلق، وبالتالي تغيير أنماط التنفس.

4- الفاقدون للوعي وغير القادرين على ارتداء الكمامة بدون مساعدة

5- الذين يعانون من ضعف السمع أو يتواصلون مع شخص يعاني من ضعف السمع، حيث القدرة على رؤية الفم أمر ضروري للتواصل في هذه الحالات .

6- الأشخاص الذين يجلسون في مطعم أو مؤسسة تقدم خدمة الطعام أو المشروبات أثناء تناول الطعام أو الشرب، بشرط أن يتمكنوا من الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر ونصف بعيدًا عن الأشخاص الذين ليسوا أعضاء في نفس الأسرة أو السكن.

7- الأشخاص الذين يشاركون بالفعاليات الرياضية في الهواء الطلق مثل المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات.

تعقيم الكمامة بالكحول لإعادة ارتدائها مرة أخرى، يؤدي إلى تآكل الطبقتين الأولى والأخيرة، وبالتالي تصبح متهالكة وغير فعالة ولا تمنع حدوث العدوى.