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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إثارتها للجدل بالجواز بدون مأذون.. رحمة رياض فستانها يضعها في مأزق

رحمة رياض
رحمة رياض

أثارت الفنانة العراقية رحمة رياض جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أعلنت زوجها بدون مأذون.
ظهرت رحمة رياض في أحدى جلسات التصوير بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود المطرز مما كشف عن رشاقتها.

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حمل فستان رحمة رياض توقيعArea،  وبلغ سعر التصميم 855 دولار أمريكي أي ما يعادل 25 ألف جنيه مصري ما أثار الجدل و الدهشة بين متابعيها.

لم تبالغ رحمة رياض في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة مما زاد من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رحمة رياض على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

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