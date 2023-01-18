بـ فستان جريء وتاتو .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل | شاهد

حر صت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت طليقة الفيشاوي في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود مما كشف عن تخلصها من الوزن الزائد.



أكملت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأحمر، وتزينت ببعض القطع البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت طليقة الفيشاوي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

