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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

صدى البلد

حقق فريق الأهلي، فوزا كبيرا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان عريسها كهربا، الا أن المباراة شهدت أحداثا ومناوشات لا تليق بقمة القطبين.

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تجاوز شيكابالا باستفزاز جمهور الأهلي

حسم الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، بأهداف محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 61، ثم المخبف محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.

بدأت المناوشات مبكرا، حيث نزل لاعبو الزمالك إلى أرض الملعب للإحماء قبل 30 دقيقة من صافرة البداية، كما هو المعتاد في جميع المباريات، في المنطقة المخصصة لهم، باستثناء شيكابالا الذي تعمد الركض نحو جمهور الأهلي في النصف الآخر من الملعب، ليمارس الاحماء أمام جماهير الأهلي، وهو تصرف غريب على الجميع.

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هتافات جماهير الأهلي ضد الاباتشي

لم يرُق تصرف شيكابالا لجماهير الأهلي، التي رأت منه تعمدًا واضحًا للاستفزاز، فبادلت اللاعب الهتافات بألفاظ نابية وخارجة، لينسحب اللاعب مجددًا نحو ملعبه ويذهب لتحية جماهير الزمالك. 

ورد جمهور الزمالك بهتافات مشابهة ضد نادي الأهلي، ومع نهاية الشوط الأول من المباراة، قامت جماهير الزمالك، بمهاجمة لاعبها السابق ولاعب الأحمر الحالي، محمود عبد المنعم كهربا، وزادت الهتافات بعد إحراز كهربا هدف الأهلي الأول في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

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هتافات مسيئة من كهربا لجمهور الأبيض

عقب المباراة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر احتفال محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب الأهلي، بالفوز على نظيره الزمالك، بترديد “هتافات مسيئة” مع جماهير ناديه في مدرجات ستاد القاهرة.

وظهر واضحا في الفيديو المتداول، كهربا وهو يردد “ألفاظا مسيئة” ضد ناديه السابق الزمالك، بعدما تحول كهربا إلى بطل في عيون جماهيره فور انتهاء مباراة القمة بين القطبين.

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عقوبة متوقعة ضد كهربا وشيكابالا

علق هاني حتحوت، عبر برنامجه “الماتش” الذي يقدمه عبر قناة “صدى البلد”، على تصرف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة فريقه ضد الزمالك. 

وقال حتحوت: "اتفهم شعور كهربا، ومع الوضع في الاعتبار أنك كنت أحد أهم أسباب فوز الأهلي على الزمالك، والرغبة والمجهود والانطلاقات والتسجيل، ولكن فكرة المهاترات الجماهيرية لن تضر إلا بك، وبالتالي الفيديوهات التي نراها للاعب وهو يغني مع جمهور الأهلي ضد جمهور الزمالك، هذه أمور تضر بك".

وأضاف: "إيقاف مباراة آخرى لا يجب أن يكون “أوبشن” بالنسبة لك، هذه الأوقات تحتاج الرد في الملعب فقط، وأنت رديت على 6 أشهر بعيدا عن الملاعب، لكن ما بعد ذلك أمور فقط  لا تفيد بل تضر".

وفيما يخص شيكابالا، فمن المتوقع أن صدور قرار بمعاقبته وفقا للائحة اتحاد الكرة، والتي تنص على إيقافه ما بين مباراة الى 3 مباريات، بسبب تعمده إستفزاز جمهور الأحمر. 

وقد تمتد العقوبات بحرمان جماهير الفريقين من حضور عدد من المباريات، وفقا للتحقيقات التي تتم حاليا داخل الجبلاية، خاصة بعد تعمد جماهير الفريقين تبادل الهتافات بألفاظ نابية، على مرأى وسمع الجميع.    

 

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