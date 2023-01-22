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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

شيكابالا
شيكابالا

كالعادة، كانت اللقطة الأشهر في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية على الزمالك، هي المناوشات بين قائد فريق الزمالك شيكابالا وجماهير الأهلي التي هتفت ضد اللاعب.

وعلى الرغم من الأجواء الرياضية التي سادت بين اللاعبين على أرض الملعب، لكن هذه اللقطة كانت الوحيدة التي خرجت عن السياق الرياضي من اللاعب والجماهير.

ماذا فعل شيكابالا ؟

نزل لاعبو الزمالك إلى أرض الملعب قبل 30 دقيقة من صافرة البداية للإحماء كما هو المعتاد في جميع المباريات.

ومن المتعارف عليه أن كل فريق ينزل إلى أرض الملعب، يمارس الإحماءات الخاصة به أمام جمهوره، حيث إن عملية إحماءات لاعبي الزمالك تكون ناحية الدرجة الثالثة يمين، بينما لاعبي الأهلي في الثالثة شمال.

الغريب أن لاعبي الزمالك جميعهم نزلوا للاحماءات في المنطقة المخصصة لهم، باستثناء شيكابالا الذي تعمد الركض نحو جمهور الأهلي في النصف الآخر من الملعب ليمارس بعض الاحماءات أمام جماهير الأهلي في تصرف غريب على الجميع.

لم يرُق هذا التصرف لجماهير الأهلي التي رأت فيه تعمدًا واضحًا للاستفزاز، فبادلت اللاعب الهتافات، لينسحب اللاعب مجددًا نحو ملعبه ويذهب لتحية جماهير الزمالك.

شيكابالا خلال المباراة 

وشارك شيكابالا بديلًا مع الزمالك في الشوط الثاني عندما تأخر الزمالك بهدفين، أملًا في تعدي كافة اللعب فيما تبقى من دقائق في المباراة.

لكن شيكابالا لم يظهر خلال نحو 20 دقيقة في المباراة سوء في 3 كرات فقط لم ينجح في استغلالهم الاستغلال الأمثل لفريقه.

ومُني مرمى الزمالك بهدف ثالث في وجود قائد الفريق شيكابالا في أرض الملعب، ليخرج الزمالك من اللقاء مهزوما بـ 3 أهداف مقابل لا شيء.

ترتيب الدوري المصري 

بهذه النتيجة تقهقر الزمالك إلى المركز الرابع في الدوري خلفًا لصاحب المركز الثالث بيراميدز الذي يتفوق على الزمالك بنقطة واحدة برصيد 27 نقطة، بينما الزمالك تحصل على 24 نقطة من 14 مباراة.

وانفرد فيوتشر بالمركز الثاني برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، متفوقًا على الزمالك الذي سيلتقي معه في المباراة بعد المقبلة.

أما النادي الأهلي فغرد وحيدًا في الصدارة برصيد 34 نقطة، ومن المقرر أن يلتقي يوم الثلاثاء القادم فريق البنك الأهلي في الجولة الـ 15. 

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