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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

100 مليون دولار لضم محمد صلاح من ليفربول.. وشرط وحيد للرحيل

محمد صلاح
محمد صلاح

طالبت جماهير ومحبو محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بالرحيل عن النادي في ظل النتائج المخيبة للريدز خلال الفترة الأخيرة، والقبول بالعروض الأوروبية المعروضة عليه من قبل أندية أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول، أعلن الصيف الماضي عن تجديد عقد “صلاح” لمدة خمس سنوات مقبلة، وبراتب يعد هو الأعلى في تاريخ النادي ويقترب من 450 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

على الرغم من الأداء السيئ لنادي ليفربول خلال الموسم الحالي، إلا أن هناك العديد من الأندية الأوروبية المهتمة بالحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، خاصة في ظل الأداء الفردي المميز للاعب، وفقا لتقارير إنجليزية.

باريس سان جيرمان يريد صلاح

من أبرز الفرق المهتمة بضم نجم ليفربول هو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي وضع محمد صلاح على رأس قائمة اهتماماته خلال الوقت الراهن، وفقا لتقارير فرنسية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات الأندية السعودية وأبرزها نادي الهلال للحصول على توقيع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي حال رحيل الأخير بالفعل، فإن باريس سيحاول بكل ما لديه من جهد للحصول على خدمات محمد صلاح لتعويض ميسي.

ووفقا للتقارير المتداولة، فإن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم نحو 100 مليون دولار من أجل إقناع ليفربول بالتخلي عن خدمات هداف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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شرط صلاح لمغادرة ليفربول

في سياق متصل، أفادت صحف إنجليزية، بأن محمد صلاح سيرحل عن صفوف ليفربول بشكل مؤكد في حال فشل الفريق في حجز مقعد له في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الإنجليزية، أن الدولي محمد صلاح لن يقبل بعدم المشاركة في أقوى البطولات الأوروبية خلال الموسم القادم، خاصة في ظل رغبته في مواصلة تحقيق الأرقام القياسية كأكثر لاعب عربي وأفريقي تسجيلًا في الشامبونزليج.

يذكر أن فريق ليفربول بعيد جدا عن المنافسة في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا وبفارق 19 نقطة عن نادي أرسنال متصدر الترتيب.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح، يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف، متساويا مع نجم باريس سان جيرمان كليان مبابي. 

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