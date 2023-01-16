حكاية أول زواج بدون مأذون.. ماذا فعلت المطربة رحمة رياض وهل تُعاقب بالزنا ؟

احتلت المطربة العراقية رحمة رياض التريند عبر محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنتشار أنباء زواجها بدون مأذون، بعد أن قررت الاستعانة في زواجها من عارض الأزياء العراقي والأمريكي أكلسندر علوم، بمحكمة بها قاضٍ وليس شيخًا أو مأذونًا.

حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زواج المطربة العراقية رحمة رياض، من عارض الأزياء العراقي والأمريكي ألكسندر علوم، عن طريق المحكمة دون الاستعانة بمأذون شرعي أو شيخ، حيث تسائل الكثيرين حول شرعية هذا الزواج، هل تتعرض لعوبة الزنا؟…

قصة زواج رحمة رياض على يد قاضي

عقدت المطربة العراقية رحمة رياض قرانها على زوجها ألكسندر علوم، عن طريق اللجوء إلى قاضي في محكمة وليش شيخ أو مأذون،ن موضحة في إحدى اللقاءات التليفزيونية: « تزوجت زواج محكمة شرعي عن طريق قاضي مش شيخ أو مأذون.. »

هل زواج رحمة رياض شرعي أم تتعرض لعقوبة الزنا؟

بعد ان تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة زواج المطربة العراقية رحمة رياض عن طريق المحكمة، تسائل الكثيرين عن شرعية زواجها، هل زواج شرعي أم مدنيًا، إلا أن رحمة أوضحت في إحدى اللقاءات: «إحنا عندنا ناس بتتزوج عن طريق الشيوخ، والبعض الآخر عن طريق القضاء، ولكن احنا تزوجنا على سنة الله ورسوله، زواجًا ليس مدنيًا، عن طريق القضاء».

من هي رحمة رياض؟

ولدت المطربة رحمة رياض في العراق من أبوية عراقيين مسلمين، ووالدها هو الفنان عبدالرضا مزهر المُلقب فنيًاا باسم رياض أحمد، وشقيقتها المذيعة نعمة رياض، أحبت رحمة الغناء منذ كانت فتاة صغيرة. درست رحمة رياض أصول الغناء، وتمكنت من تطوير صوتها وموهبتها في الغناء بتشجيع من والدها، الذي تسبب في دخولها في أزمة نفسية بسبب وفاته وتعلقها الشديد به، وكادت تبتعد عن الأضواء والشهرة، إلا أن والدتها شجعتها على استمرار مسيرتها الغنائية وتطوير شخصيتها الفنية.

شاركت رحمة رياض في أكثر من برنامج بالوطن العربي منهم « سوبر ستار»، عندما كانت في عمر الـ 17، إلا أنها لم تصل إلى النهائيات، وتمكنت رحمة بعد ذلك من الغناء إلى جانب الفنان العراقي هيثم يوسف، في أغنية « رحموني »، وأهدتها إلى الشعب العراقي وتحديدًا إلى روح والدها.