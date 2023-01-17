اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

يوم حزين عاشته الجماهير الزملكاوية بعد هزيمة نادي الزمالك أمام نادي بيراميدز، في مباراة نصف نهائي كأس مصر، التي انتهت مساء الإثنين بفوز نادي بيراميدز بضربات الترجيح.

خسارة بسيناريو مؤسف

الزمالك تقدم على بيراميدز في أول المباراة وسنحت له الفرصة لإنهاء المباراة مبكرًا بعد طرد اللاعب علي جبر مدافع بيراميدز في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وتمكن نادي بيراميدز من العودة للمباراة بهدف في الشوط الثاني واقتياد الزمالك نحو ضربات الترجيح، التي رجحت كفة بيراميدز.

وضرب بيراميدز موعدًا مع الفائز من مباراة الأهلي وسموحة التي ستقام اليوم على ستاد القاهرة، لتحدد الطرف الثاني في نهائي كأس مصر.

صورة محمد عبد الشافي.. عنوان النهاية

وكانت الصورة التي لاقت رواجًا على صفحات السوشيال ميديا، صورة لاعب الزمالك محمد عبد الشافي عقب انتهاء اللقاء، حيث شارك اللاعب بديلًا وقدم مستوى رائع رغم الهزيمة.

وظهر عبد الشافي بعد الصافرة جالسًا على الكرة في منتصف الملعب، بينما يتكئ على ذراعه ليواري دموعه بعد صافرة الحكم.

محمد عبد الشافي

وحظيت الصورة بعدد كبير من مشاركات جماهير الزمالك والتعليقات التي أشادت بعبد الشافي وانتقدت بعض اللاعبين في الفريق والتي وصفتهم بالمستهترين.

قالوا عن عبد الشافي

ونشر أحد الجماهير صورة محمد عبد الشافي، معلقًا: “متزعلش يابني انت راجل واللي زيك يتشال علي الرأس ولا عزاء للمستهترين”.

ونشر آخر نفس الصورة حيث وجه رسالة للجماهير عن عبد الشافي قائلًا: “ده محمد عبد الشافي زي مانت شايفه كده قاعد حزين وتقريبا بيبكي بسبب الخسارة.. عبد الشافي زي مبيقولوا كده ٱخر قطعه موجودة من الجيل الذهبي لمنتخب مصر .. لا بيعمل ازالة شعر بالليزر ولا بيعمل استوريز.. شغله وبس .. إلعب حاضر ، اقعد حاضر.. مثال للاعب المحترم اللي تقدر تقول عليه قدوة”

وتابع: "الراجل ده مفيش اهلاوى مش بيحبه و يحترمه عشان متربى و خلوق .. شيفووووو المحترم.... الاسطوره إللي بجد".

خسارة 3 بطولات متتالية

وبخروج نادي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر، تكون هذه هي البطولة الثالثة التي يخسرها الزمالك خلال من شهرين لثلاثة.

وخسر الزمالك بطولة كأس لوسيل أمام الهلال في قطر، قبل أن يخس بطولة السوبر المصري أمام الأهلي، ليعود ويخسر اليوم أمام بيراميدز ويخرج من بطولة كأس مصر.