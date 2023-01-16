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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لأجل مباراة أخرى أهم .. لماذا تغير موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قررت رابطة الأندية المحترفة تغيير موعد مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

وكان مقررًا إقامة مباراة الأهلي والزمالك، في قمة مباريات الدور الأول بالدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة السبت المقبل، على ستاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي والزمالك لحساب الجولة الـ 14 بالدوري المصري الممتاز، في مباراة يحتاجها كل فريق من أجل المنافسة على اللقب.

الموعد الجديد لمباراة القمة 

وقررت رابطة الأندية المحترفة تغيير موعد مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري.

وتم تحديد الموعد الجديد بتأجيل اللقاء لمدة ساعة ونصف لتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء السبت على ستاد القاهرة.

لماذا تم تأخير موعد المباراة ؟

وتم تأخير موعد المباراة بسبب منافسات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد، حيث تمكن المنتخب المصري من ضمان التأهل للدور التالي بعد فوزين عريضين على كرواتيا والمغرب.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد مباراة في نفس التوقيت الساعة السابعة مساء يوم السبت ضمن منافسات مونديال اليد.

وتم تأخير موعد لقاء القمة حتى تتمكن الجماهير المصرية من مشاهدة ومؤازرة فريق منتخب اليد الذي يقدم مستويات رائعة.

أهمية المباراة للأهلي والزمالك 

ويحتاج الزمالك للفوز في المباراة للأهمية بعد تعثره 3 مباريات على التوالي أمام أسوان والداخلية والاتحاد والظفر بنقطتين فقط من مجموع 9 نقاط ليتأخر للمركز الثالث في ترتيب جدول الدوري.

أما الأهلي فيحتاج للقبض على صدارة الدوري بفارق واسع عن الزمالك حيث سيسمح له الفوز بتوسيع الفارق بين الفريقين إلى 8 نقاط.

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