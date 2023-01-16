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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

كهربا
كهربا

أصبح محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، متاحًا للمشاركة مع الفريق في مباريات الفريق القادمة، بحسب ما تم إعلانه، بعد المراسلات بين الاتحاد المصري لكرة القدم والفيفا.

لماذا تم إيقاف كهربا ؟

أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بدأت عندما وجه له الاتحاد الدولي عقوبة بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لنادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

وجاءت عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، عقب انتقاله بشكل غير قانوني من نادي الزمالك إلى نادي ألفيش البرتغالي، فيما اعتبره مسؤولو الزمالك هروبًا من النادي.

وحتى الآن لم يدفع كهرباء الغرامة المالية المقررة، مع انتهاء الفترة المحددة لإيقاف اللعب، ليأتي قرار الفيفا بالسماح له أخيرًا.

وانتقل كهربا إلى النادي الأهلي قبل صدور قرار الإيقاف وشارك معه، غير أن النادي فقد خدماته لمدة 6 أشهر بعد صدور القرار.

خطاب اتحاد الكرة يحسم المشاركة 

وقال إبراهيم المنيسي الكاتب الصحفي والإعلامي في قناة الأهلي، من خلال فيديو عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن النادي طلب خطابًا من اتحاد الكرة بأحقية مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في المباريات.

وقال إبراهيم منيسي، إن النادي تلقى من اتحاد الكرة إذن شفهي للسماح للاعب بالمشاركة في المباريات وبناء عليه تم تجهيز كهربا، لكن الأهلي طلب خطاب رسمي من اتحاد الكرة بذلك، وقال إنه من المقرر أن يصل للأهلي خلال ساعات.

وبالفعل ورد خطاب اتحاد الكرة للأهلي للإفادة بمشاركة كهربا في المباريات، حيث من المنتظر أن يدخل قائمة مباراة سموحة هذا المساء.

ماذا جاء في خطاب الفيفا ؟

وتلقى اتحاد كرة القدم، تأكيدا من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بأحقية مشاركة محمود كهربا في المباريات بداية من غدا.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا جديدا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم  (فيفا)، للاستفسار منه عن موقف محمود عبد المنعم كهربا ومدى أحقيته في المشاركة من عدمه.

وكان فيفا أرسل خطابا للجبلاية أكد فيه أن اللاعب موقفه واضح من خلال الخطاب الذي تم إرساله من قبل، لكن الأمر لم يكن واضحا بالشكل الكافي للجبلاية، ليطلب اتحاد الكرة تأكيدًا جديدًا ويتم من خلاله التوضيح برفع العقوبة عن كهربا.

مباراة الأهلي وسموحة 

ويلتقي النادي الأهلي نظيره سموحة غدً الثلاثاء في السادسة مساء في نصف نهائي كأس مصر. 

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