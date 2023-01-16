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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أعلنت زواجها بدون مأذون.. من المطربة رحمة رياض| شاهد

رحمة رياض
رحمة رياض

رحمة رياض.. مطربة عراقية تردد اسمها خلال الـ 48 ساعة الماضية، جدلًا واستنكارًا واحتلت واجهة مؤشرات البحث بسبب حديثها الغريب عن طريقة زواجها بدون مأذون.

وقالت رحمة رياض إنها تزوجت على سنة الله ورسوله بدون الحاجة إلى شيخ أو مأذون - بحسب ما صرحت - واعتمدت في ذلك على قاضٍ فقط بالمحكمة.

وأثارت رحمة رياض جدلًا واسعًا في العراق، وكذلك في الأوساط العربية عبر السوشيال ميديا حيث قالت إن كثير من العراقيين يتزوجون بهذه الطريقة التي وصفتها بالشرعية مؤكدة أنه ليس زواجًا مدنيًا.

من هي رحمة رياض ؟

رحمة رياض مطربة عراقية شهيرة ولدت لأب وأم عراقيين، وهي من عائلة فنية معروفة حيث أن  والدها هو الفنان عبدالرضا مزهر والمُلقب فنيًا رياض أحمد.

كما أنها شقيقة المذيعة العراقية المعروفة نعمة رياض، وتعلقت بالغناء منذ صغرها وشجعها على ذلك والدها الذي دفعها لاحتراف الغناء.

شاركت رحمة رياض في أكثر من برنامج لاكتشاف المواهب منذ صغرها، أبرزها برنامج سوبر ستار عندما كان عمرها 17 سنة لكنها لم تتأهل للنهائيات.

مرت رحمة رياض بأزمة نفسية عقب وفاة والدها وقررت الابتعاد عن الغناء، لكن والدتها شجعتها على الاستمرار.

قدمت رحمة رياض عدد من الأغنيات أبرزها أغنية رحموني التي غنتها مع الفنان هيثم يوسف وأهدتها لوالدها وللشعب العراقي.

ما الطريقة التي تزوجت بها رحمة رياض ؟

أثناء استضافتها في برنامج “كتير هلقد” عبر قناة MTV اللبنانية، سألها المذيع عن زواجها وهل تزوجت مدنيًا ؟ فقالت إنها تزوجت زواج شرعي عبر قاضي في محكمة.

وشرحت رحمة رياض طريقة زواجها فقالت: “تزوجت زواج محكمة شرعي عن طريق قاضٍ مش شيخ أو مأذون”.

وقاطعها المذيع بأن ذلك قد يسبب لها مشاكل أو يجعل البعض يكفرونها، لكنها قالت إنه زواجًا ليس مدنيًا وعلى سنة الله ورسوله.

وتابعت رحمة رياض: “إحنا عندنا ناس بتتزوج عن طريق الشيوخ، والبعض الآخر عن طريق القضاء، ولكن احنا تزوجنا على سنة الله ورسوله، زواجًا ليس مدنيًا، عن طريق القضاء”.

وكانت رحمة رياض عقدت قرانها على زوجها ألكسندر علوم، وهو عارض أزياء عراقي.

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