أخبار الفن.. فيديو جديد لـ شيرين وحسام حبيب.. صدمة تصيب منة شلبي.. وزواج رحمة رياض بدون مأذون

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

أثارت الفنانة رحمة رياض حالة من الجدل الواسع بعد إعلان زواجها بدون مأذون، وذلك خلال تصريحاتها الجريئة عبر قناة mtv.

وقالت رحمة رياض إن زواجها من ألكسندر علوم جاء عن طريق المحكمة وبها قاضٍ وليس شيخا أو مأذونا.

مينفعش نفضح قرايبنا.. رد فعل شقيقة وفاء سالم على فيديو انتهاكها

كشفت الفنانة وفاء سالم عن رد فعل بعض أقاربها وشقيقاتها عقب نشرها الفيديو الذى تعترف فيه بتعرضها الى أذى نفسى بسبب أقاربها وذلك عبر فيديو لها على يوتيوب.

وقالت وفاء سالم خلال فيديو جديد لها : “ارسلت الفيديو السابق الى شقيقتى فى كاليفورنيا وشجعتنى على ما قلته وأما شقيقتى فى حلب فطالبتني بحذف الفيديو وقلت لها هل ما قلته لم يحدث معك وانتي صغيرة وقالت لي ”حصل بس مينفعش نفضح قرايبنا".

الشائعات تضرب الوسط الفني| سوسن بدر تتعجب من أخبار وفاتها.. أحمد السعدني ينفي رحيل والده.. جورج وسوف يظهر بعد أنباء تدهور حالته الصحية

لم تكن شائعة وفاة سوسن بدر، أو رحيل صلاح السعدني، هي الأخيرة، إذ اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:

أحضان وقبلات.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو جديد يجمع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب عقب انتهاء حفلها فى الكويت.

وظهر حسام حبيب فى الفيديو وهو يقوم باستقبال شيرين عبد الوهاب عقب انتهاء الحفل بالاحضان ويقوم بتقبيلها وحملها وسط حالة من الجدل وهو ما يمثل صدمة جديدة عبر السوشيال ميديا.

بعد هجوم نارى عليها .. سعر غير متوقع لحذاء دنيا بطمة

أثارت الفنانة دنيا بطمة حالة من الجدل الواسع بعد إطلالتها الصادمة لمتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث شن عليها هجوم نارى.

وكانت أكثر الانتقادات التى واجهتها دنيا بطمة بسبب حذائها ذو الكعب العالى والذى كان صادما لجمهورها.

واتضح أن حذاء دنيا بطمة الذى أثار جدلا يبلغ قيمته 1500 دولار.

بعد أزمة المطار .. صدمات جديدة لـ منة شلبى

تعيش الفنانة منة شلبى فترة عصيبة فى حياتها، إذ مرت بعدد من المواقف الصعبة والصادمة حتى الآن، والتى بدأت بالقبض عليها بتهمة حيازة المخدرات حتى تعرض والدتها إلى وعكة صحية شديدة أدت إلى انتقالها للمستشفى.

ونرصد فى التقرير التالى 3 صدمات تعرضت لها منة شلبى فى الفترة الأخيرة.

أعمار صادمة.. فارق السن بين إلهام عبد البديع وزوجها يزيح الستار عن ياسمين عبد العزيز ونيللى كريم

أثارت الفنانة إلهام عبد البديع حالة من الجدل الواسع بعد حديثها عن فارق العمر بينها وزوجها وهو الأمر الذى أدهش الجميع خاصة أنه يصغرها بفارق كبير.

ونرصد فى التقرير التالي عن أبرز النجمات اللاتي يكبر عن أزواجهن فى العمر.

بسبب صباح .. غادة إبراهيم تكشف سر عملها في تكفين وغسل الموتى

قالت الفنانة غادة إبراهيم إن مشاركتها فى مسلسل “السجل الأسود” يأتى بعد غياب طويل حيث كان اخر أعمالها فى التليفزيون ابن موت والصفعة والنار والطين.

وأضافت غادة إبراهيم فى تصريحات لها: سعيدة بالعودة لجمهوري مرة أخرى بدور هو الأول من نوعه، حيث أقدم خلال الأحداث عاملة بالمقابر تدعى “صباح” تعمل في غسل وتكفين الجثث ودفنها.