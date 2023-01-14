بعد إعلان زواجها بدون مأذون .. رحمة رياض: عقد قراني على سنة الله ورسوله

تصدرت الفنانة رحمة رياض، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إثارتها جدلا كبيرا عندما اعلنت زواجها بدون مأذون، خلال تصريحاتها عبر قناة mtv، وقالت إن زواجها من ألكسندر علوم جاء عن طريق المحكمة وبها قاضٍ وليس شيخا أو مأذونا.

وأضافت رحمة رياض أن الزواج بهذه الطريقة هو أمر دارج في العراق، وأنهما ليسا أول ثنائي يتزوج من عن طريق القضاء، مؤكدة أن زواجها ليس مدنيا ولكنه “على سنة الله ورسوله”.

نستعرض أبرز المعلومات عن رحمة رياض من خلال التقرير التالي:

ولدت رحمة رياض، بالعراق لأب عراقي وأم عراقية لأسرة مسلمة، والدها هو الفنان عبد الرضا مزهر والملقب فنيا رياض أحمد، وشقيقتها مقدمة البرامج نعمة رياض.

التحقت بالدراسة في صغرها في مدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر، أحبت رحمة الغناء منذ صغرها، وشجعها والدها الفنان رياض أحمد على الغناء، وبعد وفاته تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار في تطوير شخصيتها الفنية.

شاركت رحمة في برنامج سوبر ستار وكانت آنذاك في السابعة عشر من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات. كما شاركت في مسابقة «نجم الخليج» ونافست حتى النهائيات ولم يحالفها تصويت الجمهور.

قدمت العديد من الأغاني من بينها أغنية بالتعاون مع الفنان العراقي هيثم يوسف أغنية رحموني وأهدتها للشعب العراقي عامة وإلى روح والدها بوجه الخصوص.

الانطلاقة الحقيقية من ستار أكاديمي 7

كانت خطوة التقديم لبرنامج ستار أكاديمي هي أكثر الخطوات حظاً ونجاحاً لرحمة، ونالت شرف الغناء مع العديد من فنانات الوطن العربي كالفنانة أصالة نصري، لطيفة، أنغام ونوال الزغبي، كما استطاع جمهورها التعرف على موهبة التمثيل التي تمتلكها.

نافست حتى الوصول إلى الحلقة النهائية مع أصدقائها بالبرنامج ناصيف زيتون من سوريا الذي فاز بلقب ستار أكاديمي ومحمد رمضان من الأردن الذي كان تجمعهما صداقه قوية واحتل المركز الثالث أما رحمة لم يحالفها تصويت الجمهور واحتلت المركز الثاني. الجدير بالذكر أن رحمة حققت جماهيرية كبيرة جدا من خلال ظهورها بالبرنامج وحصلت على أعلى نسبة في البرنامج 69.96% عند حلولها في دائرة الخطر للمرة الأولى.

2020-2011: إصدار الأغاني المنفردة ونجاح أغنية «وعد مني»

بعد انتهاء ستار أكاديمي عملت رحمة جاهدة لكي تنفذ مشروعها الفني خطوة بخطوة وكانت أول إصداراتها الشخصية أغنية خلصنا باللهجة اللبنانية والتي قامت بتصوير في لبنان كفيديو كليب سبقتها أغنية خاصة لكأس آسيا بعنوان دعوة قطرية كما

أصدرت أغنية باللهجة الخليجية بعنوان «مو غلطته».

في 22 أغسطس 2018 أصدرت أغنية «وعد مني» من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر. حققت الأغنية نجاح كبير فقد تجاوز فيديو كليب الأغنية حاجز الـ150 مليون مشاهدة بعد حوالي عامين على طرحه، ليحقق بذلك إنجازاً كأكثر فيديو كليب مشاهدة على قناة يوتيوب خاصة بفنانة في الخليج العربي والعراق.

مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في عراق آيدول وأغنية «أتحداكم» و«الكوكب»

في يناير 2021 شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب «عراق أيدول» على شاشة إم بي سي العراق. في 15 يناير 2021 أصدرت رحمة أغنية «أتحداكم» من كلمات عقيل العرد وألحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين.

وفي 29 يوليو 2021 أصدرت رحمة أغنية «الكوكب» التي حققت أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، الأغنية من كلمات ماهر العزوي، وألحان علي صابر، وتوزيع مهيب الراوي.

كما يتعاون الملحن عمرو الشاذلي، مع المطربة العراقية رحمة رياض، بعدد من الأغاني الجديدة، حيث سافر عمرو إلى لبنان للأنتهاء من تسجيل الأغاني.

نشر عمرو الشاذلي، صورة جمعته بـ رحمة رياض، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلاً: “بسم الله .. قريباً أعمال كتير من الحاني مع الفنانة العراقية الجميلة رحمة رياض”.