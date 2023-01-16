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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

7700 جنيه زيادة في الطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الحديد
الحديد

يهتم الكثير بـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 16  يناير 2023.

وارتفع سعر طن حديد عز بقيمة 7,710 جنيهات في 3 أشهر تسليم أرض المصنع حيث سجل 18275 جنيها في أكتوبر الماضي  و 25985 اليوم نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وكان قد قفز طن الحديد بقيمة 1700 جنيه لبعض الشركات مع بداية شهر ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما قفز سعر الطن مرة آخرى خلال أواخر ديسمبر الماضي ف  بقيمة 2000 جنيه ، ويرتفع مرة آخرى يناير الحالي في الشركات ليصل إلى 25985 للطن أرض المصنع.

الحديد 

وعلى مستوى أسعار صرف الدولار، ارتفع مقابل الجنيه مسجلًا في البنك المركزي 29.53 جنيه للشراء و29.62  جنيه للبيع.

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سعر حديد عز اليوم

وشهد سعر حديد عز خلال نوفمبر الماضي ارتفاعا ليبلغ سعر الطن نحو 19650 ألف جنيه «تسليم أرض مصنع»، وارتفع مع بداية شهر ديسمبر 2022 ليسجل 20450 جنيها بزيادة 800 جنيه ، وارتفع السبت  17 ديسمبر  الماضي بقيمة 2000 جنيه إضافية ، ثم الزيادة  الأخيرة في يناير ليجسل نحو 25985 .

وضمن أسعار الحديد والأسمنت وصل متوسط سعر طن حديد عز ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 27266 جنيها إلى 30 ألف جنيه.

ووصل السعر نتيجة عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي 2022 قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

وارتفعت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك خلال ذروة الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الحديد والأسمنت

ويسعى العديد الى معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين، من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

سر زيادة أسعار الحديد

وكان المهندس إسلام ، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، كشف عن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الحديد.

وتابع في تصريحات صحفية ، إن ذلك يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل.

وتوقع الجيوشي هبوط الأسعار في خلال الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية واتجاهها نحو الهبوط. 

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز 25985 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 27266 جنيها إلى 30 ألف جنيه
  • سعر طن حديد السويس 25850 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد المصريين 25850 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد المراكبي 25500 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد العشري 25500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  
  • سعر طن حديد بشاي 25500 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 1900 جنيه مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت النصر 1860 جنيها للطن.
  • أسمنت المعلم 1860 جنيها للطن.
  • اسمنت وادى النيل  18540 جنيها للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1860 جنيها للطن.
  • أسمنت سيناء 1840 جنيها للطن .
  • أسمنت حلوان 1890 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدى  1880 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
  • أسمنت العسكري بني سويف 1830 جنيها للطن.
أسعار الحديد والأسمنت

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت المعلنة، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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