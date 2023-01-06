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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 6-1-2023

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الجمعة 6 يناير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .


ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة على النحو التالي:

 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الجمعة


سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 23450 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الجمعة عند 23300 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة نحو 23400جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة نحو 23350جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الجمعة  نحو 23250جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الجمعة نحو 23300جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الجمعة نحو 23130جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الجمعة نحو 23100جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الجمعة  نحو 23150جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الجمعة  نحو 23200جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الجمعة نحو 23200جنيه للطن الواحد.

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ارتفاع صادرات الأسمنت إلى 465 مليون دولار خلال 10 أشهر من 2022

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5 يناير 2023


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة:


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1900جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1860جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الجمعة 1845 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الجمعة نحو 1940جنيها للطن.
بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة عند 1890جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الجمعة نحو 1855جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الجمعة نحو 1840جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الجمعة نحو 1855جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الجمعة نحو  1845جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الحديد المصانع أسعار مواد البناء الأسمنت جنيه

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