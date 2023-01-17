مرتضى منصور بعد خروج الزمالك من الكأس للمتخاذلين: سنتكم سودا

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية للاعبين المتخاذلين فى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين تسببوا فى خسارة الزمالك أمام بيراميدز اليوم بركلات الجزاء فى نصف نهائى كأس مصر.

قال مرتضى منصور : سنتكم سودا .. اللاعبين الذين تسببوا فى أن ينام الملايين من جماهير الزمالك بحزن شديد سيتم عقابهم بشكل حازم وحاسم .

وأسأل مرتضى منصور أنه لن يسمح بالشليلية فى الفريق بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة فيريرا يجب أن يقف مع نفسه ويعيد حساباته الفنية مرة أخرى بعد ضياع ثلاث بطولات متتالية .

وطالب مرتضى منصور جماهير الزمالك بمساندة الفريق فى مباراة القمة القادمة أمام الأهلى السبت المقبل خاصة أنها تمثل مرحلة هامة من عمر المسابقة .

أول تعليق من مرتضى منصور

فى أول تعليق من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على خروج الزمالك من بطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر بركلات الجزاء اليوم قال أنه لن يقيل فيريرا المدير الفني للفريق وسيواصل دعم الجهاز الفنى بقوة .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم : مش همشى فيريرا ولكن عليه أن يتخلى عن سياسية العناد واللعب فى مراكز اللاعبين .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على ضرورة أن يسمح فيريرا لمساعديه فى الجهاز الفنى المعاون بالوقوف على الخط وأن يستمع لآرائهم الفنى .

وخسر الزمالك من بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر بركلات الجزاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة عقب تعادل الفريقين فى الوقتين الأصلى والإضافى بهدف لكل منهما .

وخاض الزمالك مواجهة بيراميدز بتشكيل ضم في نصف نهائي بطولة كأس مصر باستاد القاهرة الدولي ضم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.