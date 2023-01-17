موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس مصر والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره سموحة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لكأس مصر 2021-2022.

ويأمل الأهلي في الوصول للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بعدما خسر النسخة الماضية أمام الزمالك بنتيجة هدفين لهدف.

وحجز فريق بيراميدز مقعده في نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022، بعد الفوز على حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وعلى الجانب الأخر، عبر فريق سموحة إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب السويس بنتيجة هدفين دون رد.

وتعد هذه المواجهة الرابعة بين الفريقين في مسابقة كأس مصر، حيث سبقها 3 مواجهات كانت الفوز للأهلي خلال مباراتين، بينما حسم سموحة لقاء وحيد لصالحه.

وتعد هذه المواجهة الرابعة بين الفريقين في مسابقة كأس مصر، حيث سبقها 3 مواجهات كانت الفوز للأهلي خلال مباراتين، بينما حسم سموحة لقاء وحيد لصالحه.

المواجهة الأولى للفريقين بين الفريقين في كأس مصر كانت في نصف نهائي موسم 2013-2014، حيث فاز الفريق السكندري بنتيجة 2-1، وعاد الأهلي ليفوز في ربع نهائي موسم 2015-2016 بنتيجة 1-0، قبل أن يكرر الفوز في نصف نهائي موسم 2016-2017 بنتيجة 4-0.

ويملك الأهلي رقما سلبيا يحاول التخلص منه أمام سموحة،حيث لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز عليه في عام 2022، بعدما تواجها في الدوري وخسر أمام الفريق السكندري بنتيجة 3-2، ليعود ويتعادل الفريقين بدون أهداف في أخر مواجهة بينهما.

ويعود أخر فوز للأهلي على سموحة ليوم 25 نوفمبر 2021، حين فاز عليه بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسموحة فى كأس مصر

الأهلي × سموحة

الحدث: نصف نهائي كأس مصر

التوقيت: 6 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: استاد القاهرة

حكم المباراة: طارق مجدي

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1