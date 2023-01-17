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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ ضخم.. محمد شبانة يكشف قيمة صفقة مهاجم الأهلي الجديد

الخطيب
الخطيب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المهاجم الجديد للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد يكبد خزينة النادي مبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي كان يريد التعاقد مع جاكسون موليكا، ولكن نادي بشكتاش التركي لم يحسم الموقف حتى الآن، ولكن النادي قريب من ضم صفقتين، وحال التعاقد معهما قد تتغيير الأمور".

وأضاف: "الأهلي لديه 2 او 3 مهاجمين في الترشيحات، وهناك مفاجأة يجهزها الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت المقبل، كما أن الفريق الأبيض يريد ضم جون إيبوكا بشكل كبير".

محمد شبانة بالنادي الأهلي الأهلى جاكسون موليكا الزمالك

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