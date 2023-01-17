مبلغ ضخم.. محمد شبانة يكشف قيمة صفقة مهاجم الأهلي الجديد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المهاجم الجديد للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد يكبد خزينة النادي مبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي كان يريد التعاقد مع جاكسون موليكا، ولكن نادي بشكتاش التركي لم يحسم الموقف حتى الآن، ولكن النادي قريب من ضم صفقتين، وحال التعاقد معهما قد تتغيير الأمور".

وأضاف: "الأهلي لديه 2 او 3 مهاجمين في الترشيحات، وهناك مفاجأة يجهزها الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت المقبل، كما أن الفريق الأبيض يريد ضم جون إيبوكا بشكل كبير".