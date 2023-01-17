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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إلى النهائي.. أحمد الشناوي يحتفل بفوز بيراميدز على الزمالك بصورة على إنستجرام

صدى البلد

شارك أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، صوراً من تصديه لركلات الترجيح في مباراة اليوم التي انتهت بالتأهل لنهائي كأس مصر على حساب نادي الزمالك.  

وكتب الشناوي: “ إلى النهائي  الحمد لله”.

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أحمد الشناوي : أغلقنا مباراة الزمالك ونركز فى الدوري

 قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إنه سعيد بالانتصار على الزمالك والفوز والتأهل إلى النهائي، موجها التحية لجميع اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة، ومشيرا إلى أن الفريق استحق الانتصار والتأهل الغالي حيث لعب في ظروف صعبة ونقص عددي مبكر حتى الانتصار الغالي والتأهل.

أوضح الشناوي أنه لعب مباراة الزمالك رغم شعوره بآلام في الإحماء وحصل على المسكنات اللازمة وقدم مواجهة قوية ونجح في اللعب طوال اللقاء بكل قوة وتصدى لركلتي ترجيح منحتا الفريق الفوز والتأهل للنهائي.

أكد أن الانتصار مهم للغاية كونه منح بيراميدز بطاقة التأهل للنهائي، ويجب حاليا إغلاق ملف التأهل لنهائي الكأس. ولابد من التركيز في الدوري في ظل وجود مواجهات صعبة مستقبلا، ومن الضروري التركيز والعودة للمستوى المعهود والمنافسة على الدوري، ثم بعد ذلك يكون التركيز على بطولة الكأس والنهائي.

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