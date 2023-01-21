شيكابالا يستفز جماهير الأهلي قبل القمة.. وهتافات نارية ضده| فيديو

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، استفزازه لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة المقامة بين الزمالك والأهلي حاليا على ستاد القاهرة.

وتوجه شيكابالا ناحية جماهير الفريق الأحمر فور نزوله لإجراء عمليات الإحماء، حيث قرر الإحماء في منتصف ملعب الأهلي المخصص لإحماء لاعبيه.

وردت جماهير الأهلي بهتافات ضد شيكابالا، قبل أن يقرر استكمال الإحماء مع فريقه الزمالك.

ويدخل الأبيض المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 26 نقطة، فيما يتصدر الأحمر الترتيب ب31 نقطة.

وفيما يلي تشكيل الزمالك:

- حراسة المرمى: محمد عواد.

- خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغنى - حمزة المثلوثي.

- خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

- خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

- خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة".

- خط الهجوم: أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات.