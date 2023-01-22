فارق 8 نقاط.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك

حقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحسم الأهلي مباراة القمة بعد ما تقدم محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 61، ثم أضاف البديل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف.

وتجمّد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 125

1- الأهلي 34 نقطة.

2- فيوتشر 30 نقطة.

3- بيراميدز 27 نقطة.

4- الزمالك 26 نقطة.

5- المقاولون العرب 24 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 22 نقطة.

7- غزل المحلة 22 نقطة.

8- المصري 19 نقطة.

9- أسوان 17 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة.

11- سموحة 16 نقطة.

12- طلائع الجيش 14 نقاط.

13- فاركو 13 نقاط.

14- الداخلية 13 نقاط.

15- البنك الأهلي 12 نقاط.

16- حرس الحدود 11 نقاط.

17- إنبي 10 نقاط.

18- الإسماعيلي 8 نقاط.

مهدد بالتراجع إلى المركز الخامس.. أزمة جديدة تواجه الزمالك في الدوري

تعرض فريق الزمالك لخسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز .

وواصل الزمالك نتائجه السلبية، حيث خسر أمام أسوان وبعدها تعادلين أمام الداخلية والاتحاد السكندري، وخرج من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز .

ويحتل الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات و5 تعادلات وخسارتين.

الزمالك مهدد بخسارة المركز الرابع اليوم، والتراجع إلى لمركز الخامس، حال حقق فريق المقاولون العرب الفوز على الداخلية.

ويواجه المقاولون العرب منافسه الداخلية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز الخامس حاليا برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الرابعة عشر برصيد 13 نقطة .