عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فارق 8 نقاط.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك

الزمالك ضد الأهلي
الزمالك ضد الأهلي

حقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحسم الأهلي مباراة القمة بعد ما تقدم محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 61، ثم أضاف البديل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف.

وتجمّد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

فارق 8 نقاط.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 125

1- الأهلي 34 نقطة.

2- فيوتشر 30 نقطة.

3- بيراميدز 27 نقطة.

4- الزمالك 26 نقطة.

5- المقاولون العرب 24 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 22 نقطة.

7- غزل المحلة  22 نقطة.

8- المصري 19 نقطة.

9- أسوان 17 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة.

11- سموحة  16 نقطة.

12- طلائع الجيش 14 نقاط.

13- فاركو 13 نقاط.

14- الداخلية 13 نقاط.

15- البنك الأهلي 12 نقاط.

16- حرس الحدود 11 نقاط.

17- إنبي 10 نقاط.

18- الإسماعيلي 8 نقاط.

مهدد بالتراجع إلى المركز الخامس.. أزمة جديدة تواجه الزمالك في الدوري

تعرض فريق الزمالك لخسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز .

وواصل الزمالك نتائجه السلبية، حيث خسر أمام أسوان وبعدها تعادلين أمام الداخلية والاتحاد السكندري، وخرج من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز .

ويحتل الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات و5 تعادلات وخسارتين.

الزمالك مهدد بخسارة المركز الرابع اليوم، والتراجع إلى لمركز الخامس، حال حقق فريق المقاولون العرب الفوز على الداخلية.

ويواجه المقاولون العرب منافسه الداخلية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز الخامس حاليا برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الرابعة عشر برصيد 13 نقطة .

الأهلى كهربا الزمالك الدوري المصري الممتاز الدوري المصري ترتيب الدوري المصرى جدول ترتيب الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

وزير التموين: الدولة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائي المصرى

شاهد.. أول رائدة فضاء بـ فستان الزفاف |ما القصة؟

استغلوا الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة.. عصابة تواجه عقوبة الحبس 5 سنوات

الاعتداء على الجيران من الكبائر التي تستوجب التوبة.. كيف أوصى الشرع بالجار

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب كالعادة.. سعر إطلالة ويجز يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بردية سقارة.. تعاويذ من كتاب الموتى لمساعدتهم في رحلتهم عبر العالم السفلي

مربوحة.. رحمة أحمد تتألق في حفل Joy awards 2023  بالرياض

خطأ وخطر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري

فيديو

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ