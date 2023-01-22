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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش حد بيهاجم غير إمام عاشور.. حسن المستكاوي ينتقد خط منتصف الزمالك

صدى البلد

علق الكابتن حسن المستكاوي، على هزيمة نادى الزمالك امام النادى الاهلى، خلال مسابقات الدورى الممتاز.

وأوضح المستكاوى خلال مداخلة مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن الشوط الأول بين الأهلى والزمالك لا يليق بحجم وجماهير الفريقين.

وتابع المستكاوى: الشوط الثاني كان النادى الأهلى أكثر تنظيما من الزمالك وأسرع في نقل الكرة.

وانتقد حسن المستكاوي، خط وسط الزمالك قائلا:" مفيش غير إمام عاشور هوا اللى بيكمل فى الهجوم".

أسامة نبيه


وكان أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن بديل فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك حال رحيله اليوم عقب ثلاثية الأهلي في منافسات الدوري المصري.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" اسامة نبيه يقترب من قيادة نادي الزمالك مؤقتا في حالة رحيل فيريرا"

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