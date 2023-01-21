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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

استدعاء عاجل من منظمة المنشطات المصرية لـ كهربا ودونجا بعد مباراة القمة

لقاء القمة
لقاء القمة

اختارت منظمة المنشطات المصرية محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، لإجراء تحليل المنشطات عقب لقاء القمة.

أسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصفورين بحجر واحد، بعد ما فاز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك
سجّل ثلاثية  النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى شباك  الحارس محمد عواد برأسه.

وأضاف الهدف الثانى محمد شريف فى الدقيقة 75 ، بعد  عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.
وأحرز الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 90  من كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك وصلت عند حمدي فتحي مررها إلى معلول يرسلها عرضية رائعة يقابلها شريف بيسراه إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى النقطة  34 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ، ليتسع الفارق بين الغريين الى 8 نقاط كاملة .

ونجح الأهلي في استعادة الانتصارات على مستوى الدوري بعد التعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 125 أسقط  به أكثر من عصفور بحجر واحد بعد  الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز عن أقرب ملاحقيه وهو فريق فيوتشر ليصبح الفارق 4 نقاط .

كذك يعد فوز الأهلي على الزمالك هو الثاني على التوالي  تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بعد تحقيق لقب السوبر الماضي على حسابه.


ملخص المباراة 
وباغت إمام عاشور بتصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك ارتطمت بخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في الدقيقة 9.

ورد حمدي فتحي تسديدة قوية من  مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن مرمى محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 10.

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