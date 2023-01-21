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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

خطأ قاتل .. وفاة الشقيقين شهد وأدهم بـ سم فئران في البدرشين

صدى البلد

سادت حالة من الحزن بين اهالي مدينة البدرشين بعد وفاة طفلين شقيقين اثر تناولهما سم الفئران عن طريق الخطأ. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوفاة طفلين داخل منزل بمنطقة البدرشين، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثتي "شهد س."، عامين، وشقيقها "أدهم" 4 سنوات، يرتديان كامل ملابسهما، ولا توجد بهما أى إصابات ظاهرية، وبسؤال والدهما قرر أنه أحضر سم فئران ووضعه بالمطبخ ولكن الطفلين تناولاه بالخطأ، مما تسبب في وفاتهما، وتم نقلهما إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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