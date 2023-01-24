حبيب ربنا.. دهس نجل الروائية رضوى العوضي بسبب سائق متهور

تعرض نجل الروائية رضوى العوضي، لحادث بسبب قيادة طفل متهور لسيارة بسرعة مروعة، وشاركت فيديو للمتهم عبر حسابها على الفيسبوك.

وكتبت: "يوسف ابني "حبيب ربنا" اللي عمره ما أذى حد حتى لو حد اذاه اللي بيخاف على زعل ربنا من أي حاجه ..حبيبي ده من وهو صغير بقول له انت يايوسف اخر الاطفال المحترمين محدش يعرفه غير وقال عليه متربي ومحترم".

وتابعت: “ربيته وكبرته على انه يكون بنى آدم انسان مش بشر لان الفرق في الاحساس كبير ..بيحب الكورة واصحابه زى عنيه ..يوسف ابني محتاج دعواتكم لانه فجأه ملقيتوش جنبي ولقيته في اوضه مقفوله مكتوب عليه رعاية مركزة مخ واعصاب ليه كل ده يحصل علشان اب وام مربوش مكانوش فاضيين لابنهم ولا علموه غير انه يقل أدبه بالفاظ قذرة وبفيديوهات على صفحته وهو بيطير بعربية بيفتخر بعداد سرعة سواقتها يخوف ويرهب الاطفال والكبار في مدينتي ..القصة مش يوسف ابنى بس لا في الف يوسف لو سيبت حق ابني يبقى بضيع حق الف ام غيري ادعوا والنبي ليوسف حبيبي هو محتاج ”.