يسعى لجمع الرباعي المرعب.. هل يحقق صلاح حلم سان جيرمان للفوز بأبطال أوروبا؟

سيطر الغموض على مستقبل نجم الكرة المصرية محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل معاناة النادي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 29 نقطة، بفارق 21 نقطة عن المتصدر أرسنال، إضافة الى احباط صلاح الذي يعيشه حاليا بسبب الخسائر المستمرة، وتحامل الجمهور عليه لابتعاده عن مستواه المعهود.

ليفربول يخطط لبيع صلاح

كشفت تقارير صحفية، أن ليفربول سيكون منفتحاً على بيع النجم المصري محمد صلاح، بعد أشهر قليلة من منحه عقدًا جديدًا لإبقائه فى ملعب "آنفيلد" حتى عام 2025.

وذكر موقع "كالتشو ميركاتو" الإيطالي، أن كلوب غير مقتنع تمامًا بأداء صلاح هذا الموسم، الذى سجل 7 أهداف في الدوري حتى الآن هذا الموسم، وسينظر النادى سينظر إمكانية بيع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، مقابل ما لا يقل عن 70 مليون إسترليني.

سان جيرمان المستفيد من وضع صلاح

أشارت التقارير، إلى أنه من المرجح أن يكون باريس سان جيرمان محطة اللاعب المقبلة، في ظل ارتباط محمد صلاح بعلاقة صداقة متينة مع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهي الصداقة التي قد تكون سبباً لانتقال الفرعون المصري إلى صفوف النادي الباريسي.

ورصدت عدسات الكاميرات، في وقت سابق، لقاءً سرياً جمع ناصر الخليفي ومحمد صلاح في أحد مطاعم لندن، وهو اللقاء الذي وصفه بعضهم بالعفوي، لكن مصادر أخرى أكدت أن هذا اللقاء يؤسس لانتقال صلاح لصفوف باريس سان جيرمان الموسم المقبل، خاصة مع اهتمام مجموعات قطرية بالاستحواذ على ليفربول وشراء أصوله في المرحلة القادمة.

وبحسب شبكة "CBS" العالمية، فإن شركة قطر للاستثمارات الرياضية لا تُجري محادثات للحصول على جزء من ملكية ليفربول، مؤكدة إن لقاء ناصر الخليفي مع محمد صلاح في إحدى المطاعم لندن، ربما يسفر في نهاية الأمر عن توقيع صلاح للنادي الفرنسي.

فريق مرعب

وكشفت تقارير عن سيناريو محتمل حال توقيع صلاح لفريق باريس سان جيرمان، في ظل تواجد ميسي ونيمار وكيليان مبابي، في الفريق، حيث سيكون صلاح مع الثلاثي رباعي مرعب لكافة فرق العالم.

وأوضحت التقارير، رغبة الخليفي في تكوين فريق يستطيع حصد بطولة أوروبا، خاصة أن اللاعبين المتواجدين في الفريق، يستطيعون حصد الدوري الفرنسي، إلا أن دوري أبطال أوروبا يظل الهدف الأول أمام الفريق الباريسي، الذي سيحقق مكاسب عديدة بالحصول على البطولة.

كما ربطت تقارير صحفية، بين ريال مدريد، ومحمد صلاح، وسط تأكيدات عن تواصل الملكي مع ممثلي صلاح، وتقديم عرض بالفعل للحصول على خدمات اللاعب، في ظل حاجة الريال الى جناح أيمن، مع وجود فينسيوس في اليسار.

تعويض نجوم النادي الفرنسي

ويسيطر الغموض على مستقبل الثلاثي كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار جونيور مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، حيث يقاتل باريس سان جيرمان من أجل الاحتفاظ بخدمات كيليان مبابي، لكن الأخير قد يعيد محاولاته للرحيل صوب ريال مدريد، فيما يرفض ميسي حتى الأن تجديد عقده مع النادي الفرنسي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلى جانب وجود انتقادات حادة تلاحق نيمار وشائعات تؤكد رغبة الباريسيين في التخلص منه الصيف القادم.

وفي ظل رحيل نجم واحد فقط من هذا الثلاثي، يتطلب تعويضه بنجم يوازيه في القيمة والشهرة الإعلامية، وهو الأمر الذي يتحقق في صلاح؛ الذي يعد بديلاً مثالياً لأحد النجوم الثلاثة لنادي العاصمة الفرنسية.