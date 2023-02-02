عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عادت للعراق لإقناع أهلها بزواجها.. أب ينهي حياة ابنته البلوجر بسبب العار

صدى البلد

أثار مقتل البلوجر العراقية طيبة العلي على يد والدها، حالة من الغضب والاستنكار من رواد التواصل الاجتماعي، ونشطاء حقوق الانسان في العالم العربي، خاصة أن الجريمة تمت بزعم "غسل العار".

txt

بعد النقل للعاصمة الإدارية.. ما مصير مبنى مجمع التحرير ووزارة الداخلية| تفاصيل

txt

جيولوجيا على الدربُكة .. معلم يراجع منهجًا لطلاب ثانوية عامة بالرقص |شاهد

txt

 هل يعتزل الغندور الإعلام بعد الرحيل على الهواء عن قناة الزمالك؟

txt

مشوار الشغل بقى بكام.. تفاصيل زيادة أسعار أوبر في القاهرة والاسكندرية؟

أب ينهي حياة ابنته خنقا

لقت البلوجر العراقية طيبة العلي، مصرعها خنقاً على يد والدها، بعد عودتها إلى بلادها، قادمة من مدينة اسطنبول التركية، لإقناع أهلها بالموافقة على زواجها من شاب سوري. 

البلوجر العراقية

ووفقا لتقارير صحفية عراقية، جاء مقتل طيبة العلي، وهي من محافظة الديوانية بذريعة "غسل العار"، وكانت تسكن في اسطنبول وتنوي الزواج من حبيبها محمد الشامي، لكن أهلها كانوا يرفضون هذا الزواج، وقتلها والدها بذريعة "جرائم الشرف"، قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

txt

حكاية مستريح الإسكندرية .. استولى على 50 مليون جنيه بهذه الطريقة

txt

القصة الكاملة لبيع أكبر ملاهي في القاهرة.. أين ستذهب السندباد؟

txt

مش عايزة أولد قيصري ولا طبيعي.. كيف تفاعل الجمهور مع معاناة بلوجر شهيرة

txt

خناقة على تويتر بسبب دخان أصالة.. المطربة تتعرض لانتقادات بعد ظهورها بالفيب

هاربة من تحرش شقيقها 

قالت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة: "هذه جريمة أخرى تطالنا نحن النساء، تحت مسمى الشرف المزيف، طيبة تمثلنا كلنا نحن نساء هذه البلاد المغضوب علينا من قبل مجتمع أبوي ذكوري؛ ينهش ويفتك بنا كل دقيقة".

البلوجر وحبيبها السوري

 وذكر بيان المنظمة، تفاصيل الجريمة، بأن طيبة هربت من أهلها بعد تحرش شقيقها بها جنسياً، وكانت مقبلة على الزواج من حبيبها محمد الشامي، لكن أهلها عارضوا زواجها، وظلت تقيم في أسطنبول، إلا أنها قررت العودة إلى العراق لحضور خليجي 25 رغم تهديدها.

txt

الأهلي وأوكلاند سيتي في طنجة المغربية.. تفاصيل 24 ساعة قبل صافرة البداية

txt

يسعى لجمع الرباعي المرعب.. هل يحقق صلاح حلم سان جيرمان للفوز بأبطال أوروبا؟

txt

زوجته السبب.. لماذا غاب علي معلول عن صورة بعثة الأهلي المتوجهة للمغرب؟

txt

هذا النادي| ظهور محمد صلاح بالأبيض يفتح باب التكهنات بوجهته المقبلة

استغاثات البلوجر لم تكفي لحمايتها

نشرت الضحية، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، عدة استغاثات، بعد تلقيها تهديدات بالقتل، ولم تنجح تلك التهديدات في حمايتها.

استغاثة البلوجر

وقتلت طيبة على يدي والدها خنقاً، حيث نقلها بالقوة من بغداد إلى محافظة الديوانية "مسقط رأسها"، دون تدخل من الشرطة، رغم علمها بالتهديدات التي تعرضت لها ـ وفقا لبيان المنظمة.

وأضاف البيان: "ها هي طيبة تفارق الحياة بجريمة بشعة، دون أي دور حكومي لحمايتها، ما نعرف سبب رجوعها لعائلة مكونة من أب بلا شرف، وأخ متحرش، وأم جبانة".

txt

هذا المبلغ أو اللجوء لـ فيفا.. فيريرا يصدم الزمالك | تفاصيل

txt

شاكيرا مصر| خسّت 75 كيلو ولم تظهر.. أين اختفت نورا السباعي؟

txt

نحاتة ومطربة.. الوجع يجتاح الوسط الفني ومواقع السوشيال ميديا لرحيل رانيا شعلان

txt

مقطع فيديو أبكى الملايين.. مصري يتبرع بذهب زوجته لعلاج ابنة جاره اليمني ويفاجأ بوفاتها

جحيم طيبة قبل مصرعها

كانت البلوجر طيبة العلي، كتبت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "التهديدات كاملة موجودة عندي بقتلي، وقتل أهلي وأمي، ولو ما صرت بخطر فعلاً ما كنت نشرت اليوم، اني فعلاً محتاجة وقفتكم وياي". 

طيبة العلي

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من قبل ناشطي حقوق الإنسان، الذين استنكروا موقف الأجهزة الأمنية وفشلها في منع الجريمة، رغم علمها بالخطر الذي كان يحيط بحياة الشابة من أقرب ذويها.

عادت للعراق إقناع أهلها بزواجها أب ينهي حياة أبنته البلوجر العار ينهي حياة ابنته خنقا إسطنبول التركية محافظة الديوانية غسل العار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

تردد قناة Aea.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة مجانا

صدمة مدوية.. شوبير يكشف مصير صفقات الزمالك الجديدة

ترشيحاتنا

المشاط: نسعى لخلق شراكات بناءة تعزز مسيرة الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة

البنك المركزي يحسم سعر الفائدة والتثبيت التوجه الأقرب

الفساد مستمر.. البرلمان الأوروبي يجرد نائبين من الحصانة

مرتديًا زي الشرطة.. معلومات صادمة عن مفجّر مسجد بيشاور في باكستان

قبل الذكرى الأولى للحرب| قادة الاتحاد الأوروبي يزورون أوكرانيا.. ما السر وماذا يخططون؟

5 ظلمات بحياة الإنسان دنيا وآخرة.. ومفتاح الفرج في هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخسيس من غير ما تحس .. رجيم سريع ونتائجه مضمونة لنسف الكرش

عادت للعراق لإقناع أهلها بزواجها.. أب ينهي حياة ابنته البلوجر بسبب العار

خلوا بالكم.. أبخرة السيارات قد تصيبك بمرض خطير

شاهد.. صندوق ينقذ حياة 3 أشخاص بعد انقلاب قاربهم بأستراليا

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار رعدية وبرودة شديدة

اشتكوا من ظروفهم المادية.. دراما رمضان تعيد هؤلاء الفنانين للشاشة| فيديو جراف

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ