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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مش عايزة أولد قيصري ولا طبيعي.. كيف تفاعل الجمهور مع معاناة بلوجر شهيرة

تعرضت البلوجر أحلام عادل لحملة تنمر وسخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك، تحكي فيه عن معاناتها مع الحمل وتبكي، الذي حقق مليون و600 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة، ورغم ذلك تعاطف معها جزء من متابعيها.

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معاناة مع الحمل تحقق ملايين

في واقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وسعيا وراء تحقيق ملايين المشاهدات، خرجت بلوجر تدعى أحلام عادل، في بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك، تبكي وتحكي عن معاناتها مع الحمل.

وحقق الفيديو بالفعل لها ما أرادت، وحقق الفيديو مليون و600 الف مشاهدة خلال ساعات، وأكثر من 8 الاف كومنت، و50 الف إعجاب، بسبب المفردات التي استخدمتها.

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مش عايزة أولد طبيعي ولا قيصري 

ظهرت البلوجر أحلام عادل، بالفيديو في حالة انهيار، وقال باكية: "أنا مش عايزة أولد طبيعي ولا قيصري، بس لازم يتولد، ما هو مش هايفضل جوه، لا يا جماعة الأمهات بتتعب قوي قوي، أنا مش متخيلة ازاي هايفتحوا بطني كده".

وأضافت: "اصلها كبيرة نجيب إنسان للدنيا عادي كده، وتبقى مسئول عنه ويطلع سوي نفسيا، مش عارفة أنا مالي المفروض ابقى كويسة، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا خايفة قوي قوي، أنا هافضل كده لحد ما أبقى كويسة".

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نصيحة اوعو تزعلوا مامتكم

ووجهت أحلام نصيحة للآولاد من خلال الفيديو، برعاية آمهاتهم واحترامها، قائلة: "اوعوا تزعلوا مامتكم في يوم أو متسألوش عليها، بجد الأمهات دي بتتعب قوي وبتصعب عليا، لا حول ولا قوة إلا بالله أنا مش عارفة مالي بس".

وتابعت: "أنا بقول لنفسي أنتي اتجوزتي ولازم تخلفي، ومش عارفة أعمل إيه، هافضل 40 يوم أشرب حلبة ومغات عشان البيبي، بس أنا حاسة إني خايفة وخلاص".

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تنمر ودعم المتابعين

فور نشر البث المباشر، انهالت التعليقات على الفيديو ما بين تنمر وسخرية، ومحاولات من بعض الفتيات لدعم البلوجر نفسيا.

وعلقت إحدى المتابعات ساخرة: "دي مش هرمونات ده ...."، وكتبت أخرى: " انتي ممكن تبيضي عادي ده اسهل حل، سوري بهزر، بقي مانكرش ان فيه تعب والم، بس ده جزء من اللي كرمك به ربنا، عشان يخلي الجنة تحت اقدام الأمهات، اذكري ربنا كتير، وان شاء الله تقومي بالسلامة، ربنا كريم وهايهون عليكي تعب الولادة".

وعلقت متابعة وكتبت: "لا واضح أن الموضوع مش هرمونات خالص، ربنا يستر، حاولي تهدي وحطي في دماغك أن كل الناس ولدت عادي، يعني مجتش عليا أنا كنت بقعد أقول لنفسي كده لما أحس أني خايفة"، بينما ردت أخرى: "انتى عاملة كل ده قبل الولادة يا احلام، يالهوي، امال بعد الولادة هاتعملي ايه، هونى على نفسك يا حبيبتى"، في حين علق زوجها أحمد العجمي، الذي ردها الى عصمته بعد طلاقهما: "هرمونات الحمل دي مش عارف هاتخلص امتى بصراحة".

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سجاجيد الصلاة سبب طلاقها

سبق للبلوجر أحلام عادل، أن أثارت الجدل في مايو الماضي، بخبر طلاقها، من مصمم الأزياء أحمد العجمي، بعد نحو شهرين من زواجهما، وتسبب الخبر في ضجة كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت البلوجر، عن سبب طلاقها، وهو شراء عدد من سجاجيد الصلاة "مصليات" لعدد من أصدقائها خلال تواجدها في الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، إضافة الى الهدايا التي تلقتها من أصدقائها.

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