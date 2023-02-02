يتطلع لكسر رقم ميسي.. الشحات أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في 3 نسخ بالمونديال

استطاع فريق النادي الأهلي تحقيق مكاسب بالجملة من الفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في مشاركته الثامنة في مونديال الأندية المقام في المغرب، لعل أهمها عودة محمد هاني إلى مستواه وفورمته العالية ليعوض غياب أكرم توفيق المصاب، وعودة محمد شريف المخيف الى حسه التهديفي، كذلك لمسات صاحب الفولت العالي محمود كهربا، إضافة الى مستوى الجنوب افريقي بيرسي تاو، وعدد من اللاعبين، وأخيرا تحقيق حسين الشحات لانجاز جديد ليكون اللاعب العربي والافريقي الوحيد الذي يسجل في 3 نسخ لمونديال الأندية، والثالث عالميا بعد الدون البرتغالي رونالدو والويلزي جاريث بيل.

الأهلي يكتسح الفريق النيوزيلندي بثلاثية

في ليلة ولا أروع، حقق النادي الأهلي فوزا مريحا بثلاثية على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب الشقيق.

الأهلي

وسجل حسين الشحات هدف تقدم فريقه، لسطر تاريخا جديدا له ولمصر والنادي الأهلي، ليصبح أول لاعب عربي وافريقي يسجل في 3 نسخ من البطولة، بعدما تمكن من تسجيل هدفه الاول بقميص العين الإماراتي في النسخة قبل الماضية، بينما سجل في النسخة الماضية بقميص الأهلي، وسجل في هذه النسخة أيضا.

الشحات يحتفل على طريقة رونالدو

فور تسجيل الشحات هدف الأهلي الأول، احتفل اللاعب على طريقة الدون البرتغالي رونالدو، حيث توجه الى راية الركنيات وفعل حركة رونالدو الشهيرة، قبل أن يتجمع مع زملائه ويقلد حركة مؤمن زكريا لتوصيل رسالة الى مدرب سموحة الحالي، وزميل الملاعب أمس بأنهم يفتقدون لمساته الرائعة.

احتفال الشحات

الشحات يحتفل على طريقة رونالدو

وفور انتهاء المباراة، كتب حسين الشحات عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله، بداية جيدة لنا، سعيد بأن أكون أول لاعب عربي وإفريقي يسجل في ثلاث نسخ، ويوضع اسمي وسط الكبار، ولكن الاهلي هو الكبير والأهم الان، علينا الان نستعد للقادم، جئنا هنا لما هو اكبر بكثير".

الشحات على انستجرام

مستوى عالمي في البطولات الكبرى

ما يفعله حسين الشحات، يضرب مثلا عظيما على صناعة العالمية، حتى لو لم يكن يمتلك موهبة استثنائية، أو يحترف في كبريات الدوريات الأوروبية.

هدف الشحات في الترجي

ويركز الشحات، خلال مسيرته على بطولة كأس العالم للأندية، وقدم فيها 200% من مستواه، ليصنع لنفسه تاريخا، ويسجل رقما قياسيا باسمه في البطولة، بعدما سجل بقميص ناديين مختلفين مثلما فعل كريستيانو رونالدو ورونالدينيو في بطولات مختلفة، خيث سجل في شباك الترجي التونسي بقميص العين الاماراتي نسخة 2019، وعاد للتسجيل في كأس العالم للأندية في مرمى الدحيل القطري بالنسخة قبل الماضية بقطر.

سجل الشرف للشحات

يعد الشحات أكثر لاعب عربي وافريقي حصولا على الميداليات في البطولة، بواقع 3 ميداليات، 2 برونزية، وواحدة قضية، وفي حال تحقيق الرابعة في النسخة الحالية، يصبح ثاني أكثر لاعب في تاريخ البطولة تحقيقا للميداليات فيها، بالشراكة مع رونالدو وراموس، متفوقا على ميسي صاحب الـ 3 ميداليات فقط.

الشحات مع العظماء

ويعد فوز الأهلي، هو الثاني على الفريق النيوزيلاندي، حيث سبق والتقيا من قبل في كأس العالم للأندية عام 2006، الذي أقيم في اليابان، كانت المباراة أيضًا في الدور التمهيدي، ونجح الأهلي بقيادة مدربه التاريخي مانويل جوزيه في الفوز بهدفين دون رد.