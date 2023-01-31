بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بدأ العد التنازلى لإنطلاق كأس العالم للأندية فى المغرب، الذي يبدأ في 1 فبراير وينتهي في 11 فبراير، بمشاركة 7 أندية، منها ثلاث فرق عربية "الوداد صاحب الأرض، والأهلي، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا"، وتصدرت القنوات الناقلة للبطولة، البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

السعودية تزف البشرى

أعلنت قناة "SSC" السعودية، عن نقلها لمباريات كأس العالم للأندية، وأذاعت "SSC" لأول مرة البرومو الخاص بالإعلان عن نقلها لمباريات مونديال الأندية، إضافة لمنصة شاهد عبر الانترنت.

صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

وأعلنت في وقت سابق، قناة الرياضية المغربية، عن نقلها للبطولة عبر البث الأرضي، بصفتها التلفزيون الرسمي للبلد المُضيف.

تردد قناة SSC على نايل وعرب سات

تنقل قنوات SSC مباريات البطولة على نايل سات بتقنية HD، من خلال التردد 12523، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4\3.

وعلى عرب سات، التردد 12418، باستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6\5.

تردد القناة المغربية

نشرت الصحف المغربية، ترددات القنوات الرياضية الناقلة لمباريات كاس العالم للاندية، وجاءت كالتالي: تردد القناة 12683، معدل الترميز: 27500، معدل الاستقطاب عمودي

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، بتردد 11157، واستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.

الأهلي يفتتح مبارياته الأربعاء

يشارك النادي الأهلي، وصيف دوري أبطال أفريقيا، في نسخة مونديال الأندية، بصفته بديلا لممثل البلد المنظم، لحصول الوداد البيضاوي على لقبي دوري الأبطال والدوري المغربي، في وقت تمنع فيه اللوائح مشاركة فريقين من نفس الدولة.

صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

ويلعب الأهلي مباراته الأولى أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي، يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي حال فوز الأهلي، سيلعب ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، في الدور الثاني يوم 4 فبراير، والفائز من هذه المباراة سيلعب أمام ريال مدريد في الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير، بعد أن تأهل الفريق الملكي إلى هذا الدور تلقائيًا، وهو نفس حال فلامنجو البرازيلي، وفقًا للوائح البطولة.

مشوار الهلال السعودي في البطولة

يفتتح الهلال السعودي مشواره بمواجهة حامية الوطيس مع الوداد المغربي، في مواجهة الدور الثاني يوم السبت 4 فبراير، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

ويأمل أزرق الرياض، في تخطي عقبة الوداد المغربي والوصول إلى نصف النهائي، خاصة أن الفائز من مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي، سيواجه فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي البطولة.