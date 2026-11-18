أكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الطفل، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالأطفال لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال باليوم العالمي للطفل، بل يجب أن يتحول إلى مسؤولية مستمرة تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة.

وشدد على أن الطفل يمثل أمانة قومية، وأن بناء شخصيته يبدأ منذ الشهور الأولى من عمره، ويتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والجهات المعنية بالطفولة، مع ضرورة ترسيخ الوعي بحقوق الطفل وتوفير بيئة داعمة لنشأته وتكوين شخصيته، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في بناء المجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها قاعة الأمم المتحدة بدار الكتب والوثائق القومية، احتفالًا باليوم العالمي للطفل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، وتنظيم الإدارة المركزية لدار الكتب برئاسة الدكتورة مينا رمزي.

وشهدت الندوة مشاركة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، والدكتورة زينب نور الدين، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة حنان المطعني، الحاصلة على الدكتوراه في الإعلام الحديث للطفل من جامعة هارفارد الأمريكية، والدكتورة إحسان إبراهيم، سفيرة السلام وعميد أكاديمية نهر الإبداع الدولية الثقافية، فيما أدارت الندوة حنان نور، مديرة قاعة الأمم المتحدة بدار الكتب والوثائق القومية.

وأوضح الزناتي أن هناك تساؤلات مهمة حول مدى الوعي الكافي بأهمية الطفل وقضاياه، ومدى فاعلية المؤسسات المعنية برعايته، لافتًا إلى أن بعض المؤسسات الأهلية تواصل أداء رسالتها رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دورها تجاه الأطفال.

وانتقد ضعف التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية والصحفية ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالطفولة، مؤكدًا أن العمل المشترك يحتاج إلى رؤية موحدة واستراتيجية واضحة، تتوافر لها أدوات تنفيذية على أرض الواقع، حتى تتمكن جميع المؤسسات من توحيد جهودها وتحقيق الأهداف المرجوة لصالح الأطفال.

وأشار إلى أن المؤسسات المعنية بالطفولة، ومن بينها وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، والمؤسسات الصحفية والإعلامية، تحتاج إلى مزيد من التنسيق والتكامل، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في هذا المجال، لكنها لا تزال متفرقة وتحتاج إلى جهة تجمعها وتوحد الرؤى بينها.

وأضاف أن الاستثمار في التنمية الثقافية ليس مجرد تنظير، وإنما ضرورة أساسية لبناء الإنسان وتشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وشدد رئيس تحرير مجلة علاء الدين على أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل يجب ألا يقتصر على الفعاليات الفنية والاحتفالية، بل ينبغي أن يكون فرصة حقيقية لمناقشة حقوق الأطفال في التعليم، والحماية من العنف، والمشاركة، والمساواة، وعدم التمييز، وتوفير بيئة آمنة لهم.

وتساءل عن مدى فاعلية المؤسسات الدولية في حماية حقوق الأطفال على مستوى العالم، في ظل ما يتعرض له أطفال فلسطين من قتل ومعاناة، وما يواجهه الأطفال في بعض الدول الأفريقية من الجوع والأزمات الإنسانية، مؤكدًا أن مبادئ حماية الطفولة يجب أن تُطبق على جميع الأطفال دون تمييز، وأن تشمل الاهتمامات الدولية الطفل المصري أيضًا.

وأكد الزناتي أن الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الدولة، وأن عدم الاهتمام بحقوقه وبناء شخصيته يمثل إهدارًا لجهود التنمية والاستثمار التي تبذلها الدولة، خاصة في ظل عالم سريع التغير، وما يشهده من تحديات ثقافية ورقمية متزايدة، أصبحت تؤثر في وعي الأطفال وتكوين شخصياتهم منذ سنواتهم الأولى، في ظل استخدام الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية في أعمار مبكرة للغاية.

ولفت إلى وجود نقص في الاهتمام بصحافة الطفل وتفعيل دورها على أرض الواقع، بما يتطلب تطوير أدواتها ومحتواها لمواكبة المتغيرات الرقمية والثقافية، مؤكدًا أن البداية الحقيقية لبناء شخصية الطفل تكون باحترام عقله وقدراته الفكرية، والتعامل معه باعتباره إنسانًا يمتلك وعيًا وحقًا في الفهم والمشاركة والتعبير عن نفسه.

وأضاف أن احترام عقل الطفل لا يمثل نهاية المسؤولية، بل يجب العمل على الوصول إليه والتواصل معه عبر مختلف الوسائل، والاستفادة من المنصات الرقمية بصورة إيجابية، بدلًا من النظر إليها باعتبارها مصدرًا للتأثير السلبي فقط. وأوضح أن المؤسسات الإعلامية والصحفية في مصر، وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام، تمتلك القدرة على الوصول إلى أطفال العالم من خلال هذه المنصات، ومخاطبتهم برسائل إيجابية ومحتوى هادف، في مواجهة محاولات التأثير في وعيهم وثقافتهم من جهات أخرى.

وأكد أن تحقيق ذلك يرتبط بدرجة الوعي لدى القائمين بالاتصال، وكل من يتولى توجيه رسالة إلى الأطفال أو التأثير فيهم، مشيرًا إلى أن الوعي ليس مجرد شعار أو كلمات نظرية، وإنما معرفة حقيقية بكيفية مخاطبة الأطفال في مختلف المراحل العمرية، وفقًا لأسس علمية ودراسات متخصصة وخبرات عملية.

واختتم الزناتي حديثه بالتأكيد على أهمية الاستعانة بالعلم والكوادر العلمية والجامعات في تطوير أساليب التعامل مع الأطفال وبناء شخصياتهم، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لتقديم نموذج عملي في هذا المجال، قدر الإمكان، بما يعزز دور المؤسسات الثقافية والإعلامية والتعليمية في الوصول إلى الأطفال، واحترام عقولهم، وتقديم محتوى يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.