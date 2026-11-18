أقامت قاعة الأمم المتحدة بدار الكتب والوثائق القومية ندوة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تحت عنوان «الطفل أولًا.. معانا نصنع واقعًا أفضل لأطفالنا»، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات الإعلام والتعليم والثقافة وحقوق الطفل، لمناقشة سبل الاهتمام بالأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتعزيز الوعي بحقوقهم في مختلف المجالات.

وجاءت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، وتنظيم الإدارة المركزية لدار الكتب برئاسة الدكتورة مينا رمزي. وشهدت الندوة مشاركة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، والدكتورة زينب نور الدين، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة حنان المطعني، الحاصلة على الدكتوراه في الإعلام الحديث للطفل من جامعة هارفارد الأمريكية، والدكتورة إحسان إبراهيم، سفيرة السلام وعميدة أكاديمية نهر الإبداع الدولية الثقافية، فيما أدارت الندوة الأستاذة حنان نور، مدير قاعة الأمم المتحدة بدار الكتب والوثائق القومية.

وأكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الطفل، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالأطفال لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال باليوم العالمي للطفل، بل يجب أن يتحول إلى مسؤولية مستمرة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة. وشدد على أن الطفل يمثل أمانة قومية، وأن بناء شخصيته يبدأ منذ الشهور الأولى من عمره، ويتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والجهات المعنية بالطفولة، مع ضرورة ترسيخ الوعي بحقوق الطفل وتوفير بيئة داعمة لنشأته وتكوين شخصيته، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في بناء المجتمع.

ومن جانبها، تحدثت الدكتورة زينب نور الدين عن أهمية القراءة في تنمية قدرات الأطفال، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن القراءة من أهم الوسائل التي ينبغي أن تحرص الأسرة على غرسها في نفوس الأبناء، لما لها من دور في تنمية مداركهم ومساعدتهم على مواكبة التطورات المعرفية. وضربت مثالًا بالطفلة ميار محمد رجب عثمان، الفائزة بلقب بطلة «تحدي القراءة العربي» لعام 2026، كنموذج يعكس أهمية تشجيع الأطفال على القراءة وتنمية قدراتهم منذ الصغر.

كما تناولت الدكتورة إحسان إبراهيم، سفيرة السلام وعميدة أكاديمية نهر الإبداع الدولية الثقافية، حقوق الأطفال من ذوي الهمم، مؤكدة ضرورة الاهتمام بحقوقهم في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية، إلى جانب العمل على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

ومن جانبها، طالبت الدكتورة حنان المطعني، الحاصلة على الدكتوراه في الإعلام الحديث للطفل من جامعة هارفارد الأمريكية، بضرورة الاهتمام بمواهب الأطفال منذ الصغر، وفتح قنوات للحوار والتواصل معهم للتعرف على ميولهم وقدراتهم، والعمل على اكتشاف مواهبهم وتوفير الدعم اللازم لتنميتها، بما يساعدهم على التعبير عن أنفسهم وتحقيق إمكاناتهم.