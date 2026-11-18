شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمقرها بمدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «النقل الجوي: تعزيز الربط العالمي، والتنمية الاقتصادية، والمرونة في عالم متغير»، بمشاركة نحو 1700 مشارك من مختلف دول العالم، من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، ورؤساء سلطات وهيئات الطيران المدني، وقادة المنظمات الدولية والإقليمية، وممثلي الاتحادات المهنية، والخبراء والمستثمرين في صناعة النقل الجوي.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل ما تشهده صناعة النقل الجوي من متغيرات اقتصادية وجيوسياسية وتكنولوجية متسارعة، إلى جانب تنامي تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتزايد المتطلبات البيئية، وما تطرحه هذه التطورات من أهمية ضمان اتساق الأطر التنظيمية والمعايير الدولية مع اختلاف قدرات الدول وإمكاناتها ومستويات استعدادها للتطبيق، بما يحقق التوازن بين توحيد المعايير الدولية وقدرات الدول بالالتزام بالتطبيق. كما تمتد انعكاسات هذه المتغيرات إلى حركة التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد، بما يجعل مستقبل السياسات الاقتصادية والتنظيمية للقطاع أحد المحاور الرئيسية للنقاش خلال المؤتمر.



واستُهلت أعمال المؤتمر بكلمات افتتاحية لكل من السيد توشيوكي أونوما، رئيس مجلس منظمة «الإيكاو»، والسيدة شيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والسيد ستيفن ماكينون، وزير النقل الكندي، أعقبها عرض تقديمي للسيد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة «الإيكاو».

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول تكثيف التشاور وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحديات التي تواجه صناعة الطيران، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحفاظ على انسيابية حركة النقل الجوي وأمن وسلامة عملياته يتطلب حلولًا عملية ورؤى متكاملة تراعي المتغيرات الدولية وتدعم استقرار الصناعة.

وأضاف الحفني أن النقل الجوي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، لما يؤديه من دور محوري في حركة التجارة والاستثمار والسياحة، فضلًا عن إسهامه في ربط الأسواق وتعزيز التواصل بين الدول والشعوب، موضحًا أن تطوير السياسات الاقتصادية والتنظيمية أصبح ضرورة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيق التوازن بين النمو وكفاءة التشغيل والجدوى الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالعمل الإقليمي، أشار وزير الطيران المدني إلى أهمية توحيد المواقف العربية والإفريقية تجاه الملفات المطروحة على أجندة المنظمات الدولية، بما يضمن تمثيلًا أكثر فاعلية لمصالح دول المنطقتين في القرارات المنظمة لمستقبل النقل الجوي، مؤكدًا حرص مصر على دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والفنية في مجال الطيران المدني.

وعلى صعيد تطوير الصناعة، أوضح الحفني أن تحديث البنية التحتية للمطارات ومنظومات الملاحة الجوية، وتوفير آليات تمويل مستدامة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، تمثل أولويات رئيسية لرفع تنافسية القطاع، لافتًا إلى أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التطوير وتوفير التمويل اللازم لها، بما ينعكس على كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

كما تناول أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة في تطوير منظومة الطيران، بالتوازي مع التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام والحلول الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواكبة التوجهات الدولية نحو صناعة طيران أكثر استدامة.

ويُعد المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة التي تنظمها منظمة «الإيكاو» لبحث السياسات الاقتصادية والتنظيمية الحاكمة للنقل الجوي الدولي، حيث يستهدف رسم توجهات مستقبل الصناعة بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للمنظمة حتى عام 2050.

وتتركز أعمال المؤتمر حول أربعة محاور رئيسية، تشمل تقييم التطورات التي شهدها قطاع النقل الجوي منذ انعقاد المؤتمر السادس عام 2013، وبحث آليات تمويل البنية التحتية للطيران المدني والسياسات المرتبطة بالرسوم والضرائب، وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية وتحسين الربط الجوي وتيسير حركة الشحن، فضلًا عن مناقشة التكنولوجيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة، والتطورات المتعلقة بالتنقل الجوي المتقدم والطائرات الحديثة والطاقة النظيفة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن البرنامج جلسات حوارية رفيعة المستوى حول واقع صناعة الطيران واستعدادها لمتطلبات عام 2050، إلى جانب عروض تقديمية لمجموعة عمل النقل الجوي (ATAG)، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالقطاع، من بينها المجلس الدولي للمطارات (ACI)، والمنظمة الدولية لخدمات الملاحة الجوية (CANSO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والمجلس الدولي لتنسيق جمعيات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA)، والمفوضات الاقليميه للنقل الجوى المدنى لمختلف اقاليم العالم بما يشمل المفوضيه العربيه والأفريقية ، وذلك لبحث الرؤى والتوصيات التي من شأنها دعم تطور صناعة النقل الجوي خلال العقود المقبلة.